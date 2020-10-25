مكياج لذوات البشرة الحِنْطِيَّة من لولوة الملا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أكتوبر 2020 07:40 مساءً - لولوة الملا، ممثلة كويتية برزت في عدة أعمال تلفزيونية ومسرحية إلى جانب البرامج وأفلام السينما، وعلى صعيدها الشخصي تمتاز بانتقاء الملابس البسيطة والمناسبة لها، وتعتمد الكثير من الخيارات من الناحية الجمالية، لذا استوحينا لكِ -عزيزتي- عدة خيارات لـ مكياج بسيط ومناسب لصاحبات البشرة السمراء من وحي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث يتابعها فيه ما يقارب المليون شخص.



تطبيق الأيلاينر الأصفر من لولوة الملا

الآيلاينر الأصفر من لولوة الملا



تعتمد لولوة الملا على خيارات المكياج بالألوان العصرية في إطلالتها للتماشي مع خطوط الموضة، ومن وحيها جمعنا لكِ إطلالة مميزة اعتمدت بها الآيلاينر الأصفر بأسلوب عصري جريء، حيث تزينت بمكياج بني ناعم في العينين والشفتين والوجنتين، ثم أضافت رسمة مسحوبة من الآيلاينر الأصفر على العين، لتظهر بأسلوب عصري مميز ومتناسب مع شخصيتها.

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طرق بسيطة لوضع المكياج البني من لولوة الملا

المكياج البني من لولوة الملا

تفضل لولوة الملا التزين بخيارات المكياج البني في الكثير من الإطلالات، ومن أبرز خياراتها جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة إطلالات، ففي الأولى اعتمدت تدرجات البني الفاتحة في بداية الجفن والداكنة في نهايته مع اللون الترابي أسفل الحواجب والأبيض في مدمع العين.

وتجملت بالبلاشر وطلاء الشفتين باللون البني لمظهر بسيط ومناسب لبشرتها، وفي الإطلالة الثانية استخدمت مكياج العينين البني، وزينت الجفنين بالجليتر البرونزي مع الرموش الاصطناعية، وأكملت جمالها بطلاء الشفتين الزهري لمظهر مميز مناسب للمناسبات.



خيارات مكياج العينين الأخضر من لولوة الملا

مكياج العينين الأخضر من لولوة الملا



تفضل لولوة الملا اعتماد مكياج العينين الأخضر المناسب لبشرتها في الكثير من الأحيان، لذا جمعنا لكِ إطلالتين مختلفتين بمكياج أخضر؛ حيث جاءت في الأولى بمكياج أبيض في الجفنين وبني أسفل الحواجب وزينتهما باللون الأخضر في مدمع العين مع طلاء الشفاه البني ذي الدرجة الداكنة ليكمل جمال مظهرها، وفي الإطلالة الثانية وضعت اللون الأخضر بتدرجاته في الجفنين، حيث استخدمت الأخضر الفاتح في مدمع العين والأخضر في المنتصف والزيتي في الأطراف وسحبته للخارج، وزينت عينيها بمكياج بني في الأعلى مع البلاشر الزهري وطلاء الشفتين البني لمظهر عصري مميز.

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نصائح تطبيق المكياج للبشرة الحنطية

نصائح تطبيق المكياج للبشرة الحنطية



قبل وضع المكياج حضّري بشرتك بغسلها بالغسول المناسب لنوعيتها، ورطبيها بكريمك المفضل، ثم امزجي البرايمر وكريم الأساس عليها، أو طبقي كل مستحضر على انفراد للحصول على بشرة متجانسة اللون وغير مطليّة بطبقة سميكة، وبالنسبة إلى ألوان كريم الأساس التي تليق بك فهي التدرجات الذهبية للبشرة الداكنة والتدرجات النحاسية والبنية الدافئة للبشرة الزيتونية، أما للبشرة السمراء أو الحنطية فاعتمدي التدرجات البرتقالية والخوخية، إضافة إلى تدرجات المشمش، واستخدمي البودرة الحرة، حيث تعمل على امتصاص اللمعة، كما تمنحك مظهرًا طبيعيًّا وبشرة أفتح، وعززي جمالك باستخدام البرونز الذي يزيل الشحوب عنها ويمنحها مظهرًا مميزًا، وننصحك باستخدام النغمات الوردية الدافئة، الزهرية، الترابية، ونغمات التوت على وجنتيك، وابتعدي عن تدرجات الوردي الفاتح والمشمشي والخوخي؛ لأن هذه الألوان ستجعل بشرتك تبدو شاحبة وغير متألقة، كما عليك أن تبتعدي عن استخدام البرونز أو البلاشر بتدرجات البرتقالي؛ لأنّه يبرز عيوب بشرتك، ولمكياج العينين حدّدي عينيك باستخدام قلم الآيلاينر السائل باللون الأسود أو البني، وإذا أردتِ تطبيق ظلال العيون فاستخدمي لونين كالذهبي والأرجواني أو درجتين مختلفتين من البني، واختمي مكياجك بتطبيق الماسكرا لتطويل الرموش أو تكثيفها، وعن طلاء الشفاه فيليق بالبشرة السمراء الألوان النابضة كالوردي والبنفسجي، وفي بعض الأحيان يمكنك اختيار البرتقالي والبني.



تواجه الفتيات صاحبات البشرة السمراء بعض الصعوبة في اعتماد مكياج احترافي ومناسب لهن، ويقعن في الكثير من الأخطاء، لذا قدمنا لكِ -عزيزتي- من وحي الممثلة الكويتية المحبوبة لولوة الملا عدة خيارات، يمكنك اتباعها لمظهر مميز ومناسب لكِ.

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