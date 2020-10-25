موسم جديد.. ألوان مكياج جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أكتوبر 2020 07:40 مساءً - مع كل موسم جديد تطرح الماركات العالمية أبرز مستحضرتها التجميلية التي تليق بجميع النساء. من بينها أخترنا لك أبرزها وأجملها لتتألقي بها في أوقاتك ومناسباتك.



ظلال عيون" جويل بوت ايشادو واك أوف نو شيم من شالوت تلبيري" Charlotte's Jewel Pots Eyeshadow - Walk Of No Shame Charlotte's Jewel Pots Eyeshadow - Walk Of No Shame

ماسكارا" أنلوكد أنستنت أكستنشين ألترا بلاك من أورغلاس" Hourglass Unlocked Instant Extensions Mascara - Ultra Black Hourglass Unlocked Instant Extensions Mascara - Ultra Black

ظلال "ايسنشيل غلو من بربيري" Burberry Essentials Glow Palette Burberry Essentials Glow Palette

ظلال عيون" ليب كولور روز بريك من توم فورد" Tom Ford Lip Color Rose Prick Tom Ford Lip Color Rose Prick

ظلال عيون" كليماكس اكستريم افيكت أيشادو باليت من نارس" Nars Climax Extreme Effects Eyeshadow Palette Advertisements Nars Climax Extreme Effects Eyeshadow Palette

بودرة" بودر دو بيوتيه إكلا سولاي من غوتشي" Gucci Poudre De Beauté Éclat Soleil Gucci Poudre De Beauté Éclat Soleil

أيلاينر" ستيلو واتربرووف من ديور" Diorshow 24h Stylo Waterproof Eyeliner Diorshow 24h Stylo Waterproof Eyeliner

طلاء أظافر" لو فيرني لونغ وير نيل كولور من شانيل" CHANEL Le Vernis Longwear Nail Colour CHANEL Le Vernis Longwear Nail Colour تابعي المزيد: أفضل أنواع كريم أساس "فل كفر"

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