موسم جديد.. ألوان مكياج جديدة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أكتوبر 2020 07:40 مساءً - مع كل موسم جديد تطرح الماركات العالمية أبرز مستحضرتها التجميلية التي تليق بجميع النساء. من بينها أخترنا لك أبرزها وأجملها لتتألقي بها في أوقاتك ومناسباتك.
ظلال عيون" جويل بوت ايشادو واك أوف نو شيم من شالوت تلبيري" Charlotte's Jewel Pots Eyeshadow - Walk Of No Shame
ماسكارا" أنلوكد أنستنت أكستنشين ألترا بلاك من أورغلاس" Hourglass Unlocked Instant Extensions Mascara - Ultra Black
ظلال "ايسنشيل غلو من بربيري" Burberry Essentials Glow Palette
ظلال عيون" ليب كولور روز بريك من توم فورد" Tom Ford Lip Color Rose Prick
ظلال عيون" كليماكس اكستريم افيكت أيشادو باليت من نارس" Nars Climax Extreme Effects Eyeshadow Palette
بودرة" بودر دو بيوتيه إكلا سولاي من غوتشي" Gucci Poudre De Beauté Éclat Soleil
أيلاينر" ستيلو واتربرووف من ديور" Diorshow 24h Stylo Waterproof Eyeliner
طلاء أظافر" لو فيرني لونغ وير نيل كولور من شانيل" CHANEL Le Vernis Longwear Nail Colour
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