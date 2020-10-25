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موسم جديد.. ألوان مكياج جديدة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أكتوبر 2020 07:40 مساءً - مع كل موسم جديد تطرح الماركات العالمية أبرز مستحضرتها التجميلية التي تليق بجميع النساء. من بينها أخترنا لك أبرزها وأجملها لتتألقي بها في أوقاتك ومناسباتك.

ظلال عيون" جويل بوت ايشادو واك أوف نو شيم من شالوت تلبيري" Charlotte's Jewel Pots Eyeshadow - Walk Of No Shame

Charlotte's Jewel Pots Eyeshadow - Walk Of No Shame
Charlotte's Jewel Pots Eyeshadow - Walk Of No Shame


ماسكارا" أنلوكد أنستنت أكستنشين ألترا بلاك من أورغلاس" Hourglass Unlocked Instant Extensions Mascara - Ultra Black

Hourglass Unlocked Instant Extensions Mascara - Ultra Black
Hourglass Unlocked Instant Extensions Mascara - Ultra Black


ظلال "ايسنشيل غلو من بربيري" Burberry Essentials Glow Palette

Burberry Essentials Glow Palette
Burberry Essentials Glow Palette


ظلال عيون" ليب كولور روز بريك من توم فورد" Tom Ford Lip Color Rose Prick

Tom Ford Lip Color Rose Prick
Tom Ford Lip Color Rose Prick


ظلال عيون" كليماكس اكستريم افيكت أيشادو باليت من نارس" Nars Climax Extreme Effects Eyeshadow Palette

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Nars Climax Extreme Effects Eyeshadow Palette
Nars Climax Extreme Effects Eyeshadow Palette


بودرة" بودر دو بيوتيه إكلا سولاي من غوتشي" Gucci Poudre De Beauté Éclat Soleil

Gucci Poudre De Beauté Éclat Soleil
Gucci Poudre De Beauté Éclat Soleil


أيلاينر" ستيلو واتربرووف من ديور" Diorshow 24h Stylo Waterproof Eyeliner

Diorshow 24h Stylo Waterproof Eyeliner
Diorshow 24h Stylo Waterproof Eyeliner


طلاء أظافر" لو فيرني لونغ وير نيل كولور من شانيل" CHANEL Le Vernis Longwear Nail Colour

CHANEL Le Vernis Longwear Nail Colour
CHANEL Le Vernis Longwear Nail Colour

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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