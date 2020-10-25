الحاجة فايزة تدعو الشباب للتصويت بانتخابات النواب: نازله علشان البلد

علاقات و مجتمع

تتحرك على مهل مستندة إلى أحد أفراد الأمن داخل لجنتها الانتخابية، متجهة نحو مدرسة "المناشي الابتدائية بنين" بدائرة منشأة القناطر، للحصول على حقها الدستوري، والإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب، متحدية إعاقتها الجسدية، ممثلة في عجز جزئي عن المشي، ما يضطرها للاستعانة بغيرها أثناء الحركة.

لم تستسلم الحاجة فايزة صاحبة الـ65 عاما، لظروفها الصحية، وتغلبت على عدم قدرتها على المشي، بالاستعانة بمرافق، وتحدت شيخوختها، وحرارة الجو، والخوف من عدوى كورونا، سعيا وراء حقها الدستوري والإدلاء بصوتها.

"نازلة عشان البلد ينصلح حالها".. بهذه الكلمات، بدأت فايزة حديثها لـ"الوطن"، مؤكدة تصميمها على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، رغم الأمراض التي تعاني منها وعجزها شبه الكامل عن المشي، موجّهة رسالة لكل الشباب، بالنزول والمشاركة في الانتخابات.

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وبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الجاري، وفي الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

ومحافظات المرحلة الثانية هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.