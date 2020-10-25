مصمم فستان ياسمين صبري في الجونة: مصنوع من 300 ألف حبة كريستال

لايف ستايل

بإطلالة زرقاء لامعة، بدت فيها بشكل مُميز على السجادة الحمراء، خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار بقوة خلال تواجدها بفعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، مساء أول أمس، الجمعة.

"ياسمين" التي تألقت بفستان أزرق تميز بأنه "أوف شولدرز" ولامع، كما أنه منقوش وبحزام رفيع، من توقيع "Jean Pierre Khoury"، مع تسريحة شعر انسيابية.

واعتمدت الفنانة على "كوليه" من الألماس مرصع بالأحجار الكريمة، ذات اللون الأزرق.

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مصمم فستان ياسمين صبري يكشف التفاصيل

ومن جانبه، كشف مُصمم إطلالة الفنانة، جين بير، إن الفستان صُمم خصيصًا لـ ياسمين صبري، قائلًا: "معمول مخصوص لياسمين، ومستوحى من مجموعتنا الجاية لشهر نوفمبر 2021".

وعن تفاصيل التصميم، أكد "بير" لـ"هُن": "الفستان اتصمم في 200 ساعة كاملة، من أفضل أنواع الأقمشة، ومصنوع من أكتر من 300 ألف حبة سواروفسكي كريستال ياباني".

وعن لون الفستان الأزق، أكد المُصمم أنه يتكون من 5 ألوان وليس لون واحد فقط، كما اعتقد البعض: "الفستان من 4 درجات أزرق ولون بنفسجي، علشان يغير لونه مع الإضاءة والصور".

افتتاح مهرجان الجونة

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة الماضي، والذي حرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصاته وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وأسهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم، أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور، ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.