أثارت الجدل بإطلالتها في الجونة.. من هي جورجينا طواف؟

لايف ستايل

أصبحت الفنانة الصاعدة جورجينا طواف حديث السوشيال ميديا بإطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة السينمائي، والذين تساءلوا عن هوية صاحبة تلك الإطلالة.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لجورجينا، بعد ظهورها على السجادة الحمراء، خلال فعاليات ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي، حيث أطلت بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها "ستوميك" باللون الرمادي مفتوح من منطقة الصدر، و"جيبة بيضاء" طويلة بفتحة من الأمام.

معلومات عن جورجينا طواف

- اسمها الحقيقي جورجينا جوزيف طواف.

- درست رقص الباليه في العشرينات من عمرها.

- خاضت أولى تجاربها التمثيلية العام الماضي، بمشاركتها في مسلسل "الزوجة 18".

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- جسدت شخصية "أماني" في مسلسل "حواديت الشانزلزيه".

- شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "خيانة عهد" أمام النجمة يسرا.

- يتابعها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أكثر من 400 ألف حساب.

- تعد مستخدمة نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة على Instagram الذي يتابعها عليه 433 ألف متابع.

وانطلقت مساء أمس الجمعة، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والتي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.

وأعاد فريق مهرجان الجونة تصور الدورة الرابعة للمهرجان، للتغلب على التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد -19، حيث يوفر المهرجان كل معايير السلامة والأمان للحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات، لأجل ضمان تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.