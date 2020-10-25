ممثلة ومذيعة.. معلومات عن سينتيا خليفة صاحبة أغرب إطلالة في الجونة

لايف ستايل

أثارت المذيعة ومقدمة البرامج اللبنانية سينتيا خليفة الجدل، ليلة أمس، إذ حصدت لقب أغرب إطلالة في فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، حيث ظهرت على السجادة الحمراء، مرتدية بدلة مفتوحة بدون ارتداء قميص أسفل الجاكيت.

من هي سينيتا خليفة؟

- مقدمة برامج وممثلة لبنانية، من مواليد عام 1992.

- بدأت العمل في الحادية عشر من عمرها، مع الفنان اللبناني جورج خباز في فيلم "عبدو عبدو".

- في عام 2009 عملت كمذيعة في قناة MTV اللبنانية وهي في السابعة عشر من عمرها.

- في عام 2010 حصلت على أول دور تمثيلي لها، لكن جاءت انطلاقتها الحقيقية من خلال مشاركتها في مسلسل "روبي".

- بعد ذلك قدمت عددا من المسلسلات والبرامج التليفزيونية.

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- من أهم برامجها "كوك استوديو".

- تُعرف سينتيا وسط أصدقائها بخفة الظل، ومواكبتها لعالم الأزياء والموضة.

- يبلغ عدد متابعيها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، 600 ألف متابع.

وانطلقت مساء أمس الجمعة، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والتي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.

وأعاد فريق مهرجان الجونة تصور الدورة الرابعة للمهرجان، للتغلب على التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد -19، حيث يوفر المهرجان كل معايير السلامة والأمان للحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات، لأجل ضمان تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.