الامارات | كيفية التسجيل لزيارة معرض الشارقة للكتاب.. 4 أوقات مختلفة أمام الراغبين

شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية التسجيل لزيارة معرض الشارقة للكتاب.. 4 أوقات مختلفة أمام الراغبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، عن فتح باب التسجيل أمام الجمهور من مختلف الفئات العمرية لزيارة الناشرين المشاركين في فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وحضور فعالياته المصاحبة التي تقام هذا العام «عن بعد» خلال الفترة خلال الفترة من الرابع وحتى 14 نوفمبر المقبل.

وينظم المعرض هذا العام في دورة استثنائية، تحت شعار «العالم يقرأ من الشارقة»، يستضيف خلالها ناشرين من مختلف بلدان العالم على أرض مركز إكسبو الشارقة، ضمن سلسلة إجراءات احترازية ووقائية تضمن سلامة الزوار، والمشاركين في الحدث. ويتاح أمام الزوار الراغبين بزيارته، والتعرّف إلى دور النشر المشاركة الدخول إلى موقع الهيئة التالي: registration.sibf.com لتعبئة البيانات الخاصة، واختيار الأوقات المناسبة للزيارة.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن تخصيص أربعة أوقات مختلفة أمام الزوّار سيحددها سوار ملّون يمنح لكل زائر خلال تواجده في المعرض بهدف تنظيم آلية الزيارات انسجاماً مع سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وسيكون الراغبون بزيارة المعرض أمام فرصة الاختيار بين أوقات عدة: الفترة الأولى من الساعة 10 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، أما الثانية فمن الواحدة ظهراً حتى الرابعة عصراً، أما الثالثة فمن الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً، فيما ستكون الفترة الرابعة من السابعة مساءً وحتى 10 ليلاً.

وللراغبين بحضور الفعاليات والأنشطة الثقافية المصاحبة التي ينظمها المعرض هذا العام عن بعد، أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن فتح باب التسجيل من خلال «منصة الشارقة تقرأ» التي أطلقت لتستضيف جميع الفعاليات الثقافية التي تنظمها الهيئة عبر الرابط sharjahreads.com وتعبئة البيانات المطلوبة وحجز المواعيد للاستفادة مما يقدمه الحدث من جلسات وندوات تستضيف نخبة من الأدباء والمبدعين العرب والأجانب.



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