بألوان مبهجة.. إنجي المقدم بإطلالة ساحرة من مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي ظهرت الفنانة إنجي المقدم خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة. ارتدت فستانا طويلا باللون الأورنج، مزيناً بطبعة الورد، بصيحة الكم الواحد، "cut out" بفتحة ساق طويلة، وقصة الكرانيش من أسفل. ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأبيض، وإكسسوارات أنيقة مكونة من وحلق وأسورة وخاتم، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا. وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

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