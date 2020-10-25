فستان بصيحة الشراشيب.. روجينا بإطلالة جديدة من مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

ظهرت الفنانة روجينا خلال فعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بفستان أسود أنيق.

ارتدت فستانا قصيرا، بدون أكمام، مزود بالكامل بالشراشيب، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، وإكسسوارات بسيطة مكونة من خاتم وحلق وأسورة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وارتدى زوجها الفنان أشرف ذكي بدلة باللون الأسود، وقميص بنفس اللون ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.