أسماء جلال بإطلالة جريئة.. وصديقتها: "هي الكورونا بتحلي كدا"

علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة هدى المفتي، الجدل بتعليقها على صورة للفنانة أسماء جلال، نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت "أسماء" صورة لها ظهرت من خلالها بإطلالة أنثوية أظهرت جمالها، نشرتها دون تعليق، لكن الصورة لاقت إعجاب الكثير من صديقاتها، بينهم الفنانة هدى المفتي التي علقت قائلة: "هي الكورونا بتحلي كدا"، لترد عليها "أسماء": "أهو أنتي".

كما علق الفنان أحمد طلعت: "لأ كدا خفيتي"، لترد عليه قائلة: "إفراج".

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ويذكر أن الفنانة أسماء جلال، يعرض لها حاليًا مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، وهي فنانة شابة، بدأت أولى تجاربها الدرامية من خلال مسلسل "الأب الروحي"، بعدما رشحها المخرج بيتر ميمي، في العام 2017.

وظهرت بعد ذلك في مسلسل "ظل الرئيس" مع الفنان ياسر جلال، ومسلسل "حتى لا تطفئ الشمس" مع الفنانة ميرفت أمين، وبمشاركة عدد من الفنانين، وأيضًا في مسلسل "هربانة منها" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وتضامنت الفنانة أسماء جلال، مع مريم محمد، والمعروفة بـ"فتاة المعادي"، التي لقيت مصرعها إثر ارتطام رأسها في سيارة بشارع 9 بالمعادي، بعدما تعرضت لمحاولة سرقة.

وشاركت أسماء صورة لفتاة المعادي، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلقةً على الواقعة: "نفسي ييجي اليوم اللي تحصل فيه معجزة، و كل حد اتأذى ياخذ حقه بنفس الوجع والألم ويكون ده العقاب الدنيوي".

وتابعت أسماء، خلال تغريدتها: "أنا فخورة بكل بنت قوية عارفة تعيش في العالم ده برغم إنه لا يصلح".

وتأسفت لفتاة المعادي، قائلةً: "أنا آسفة ليكي يا مريم، عمرنا ما هننساكي وهنفضل نحارب لحد ما نحبسهم كلهم".