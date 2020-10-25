زوجة أحمد السقا ترد على منتقدي إطلالتها في الجونة.. "فن اللا مبالاة"

علاقات و مجتمع

منذ ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، تعرضت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، لعدد من الانتقادات والسخرية لإطلاتها التي لم تلق قبول لدى الجمهور.

وظهرت "مها" بفستان "فوشيا" نيون، من البيلسيه، لكنها حرصت على ارتداء جاكيت بدلة سوداء، يشبه بدلة الرجال، مع الفستان، وكان الفستان من دار الأزياء البريطانية Christopher Kane.

ومع استمرار موجة الانتقادات، قررت "مها" الرد عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ نشرت صورة الفستان معلقة عليه: "عندما يحكم عليك شخص ما.. فإن الأمر لا يتعلق بك في الواقع.. إنها تتعلق بهم وبشعورهم بعدم الأمان والقيود والاحتياجات.. فن اللامبالاة".

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وتفاعل معها متابعوها في التعليقات الداعمة لها: "على طول لطيفة" "قمر وشيك" "أنتي برنسيسة"، ومن ثم أغلقت تعليقات متابعيها.

ويذكر أن "مها" أوضحت تفاصيل إطلالتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، موضحة أن الإطلالة تتكون من الفستان و"جاكيت" من دار الأزياء البريطانية Christopher Kane.

وأرفقت زوجة أحمد السقا، صورتين لها، تضمنت الأولى إطلالتها بالفستان و"جاكيت" بجانب صورة "موديل الفستان"، فيما ظهرت بالفستان وحده في الصورة الأخرى بجانب صورة للموديل بالزي نفسه.

افتتاح مهرجان الجونة

وانطلقت مساء أمس الجمعة، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والتي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.

وأعاد فريق مهرجان الجونة تصور الدورة الرابعة للمهرجان، للتغلب على التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد -19، حيث يوفر المهرجان كل معايير السلامة والأمان للحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات، لأجل ضمان تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.