أغرب إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات أنيقة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، ولكن رغم ذلك شاهدنا بعض الأزياء الغريبة وغير التقليدية

يستعرض لكم "الخليج 365"، أغرب إطلالات نجمات الفن في مهرجان الجونة.

1-سينتيا خليفة:

أثارت مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية سينتيا خليفة الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب إطلالتها في مهرجان الجونة بدورته الرابعة، وظهرت سينتيا وهي ترتدي بدلة باللون البيبي بلو تميل إلى التصاميم الرجالية، ولفتت سينتيا الأنظار إليها، بسبب تصميم البدلة "الأوفر سايز" بطريقة مبالغ فيها حيث انتهت رجل البنطلون عند أسفل الحذاء، ومن أعلى لم تعتمد سينتيا على إرتداء توب أو شميز أسفل جاكيت البدلة، واعتمدت تسريحة شعر كيرلي بتصفيفه عشوائية غير مرتبة، مع نظارة كبيرة الحجم.

2-سارة عبد الرحمن:

ارتدت سارة فستانا قصيرا بقصة الكب، يشبه الشال، مزيجاً من الألوان الأزرق والبينك والأبيض والزيتي والمسطردة، مزود بقصة الكشكشة عند منطقة الخصر، ونسقت مع الفستان شنطة باللون الابيض وسليبر باللون الفضي، وإكسسوارات بسيطة مكونة من كوليه وحلق، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

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3-الإعلامية مها الصغير(زوجة الفنان أحمد السقا):

ظهرت الإعلامية مها الصغير بإطلالة غريبة على الريد كاربت بافتتاح فعاليات اليوم الأول من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وارتدت مها الصغير فستانا فوشيا طويلا، وارتدت أعلاه بليزر أسود ما جعل شكل الإطلالة غير متلائم مع الحدث ومع السجادة الحمراء.

4-زينب غريب:

اعتمدت زينب فستاناً بقصة الأميرات باللون الموف ميتاليك، جاء تصميم الفستان غريباً وغير مفهوم وخاصة عند منطقة الصدر والخامة أيضا لا تتناسب مع حدث هام كمهرجان الجونة السينمائي، وفي اليوم التاني اعتمدت بنطلون من البلاستيك وبليزر باللون الأسود.

5-شيرين رضا:

ارتدت شيرين فستانا من توقيع مصمم الأزياء رامي القاضي، جاء بتصميم غريب على شكل جناح، واعتمدت تصفيفه شعر الضفائر المتعددة مع ماكياجًا بألوان النيود.