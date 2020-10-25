هؤلاء يعانون من الفيروس بنسبة أقل.. دراسة تكشف مفاجأة جديدة عن إصابة الأطفال بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشفت دراسة جديدة أن الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ولم تظهر عليهم أعراض، يعانون من الفيروس بنسبة أقل من أولئك الذين تظهر عليهم.

الدراسة التي أجراها باحثون في أمريكا، اقترحت أن الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بـ كوفيد-19 ولكن لا تظهر عليهم أي من الأعراض قد يكون لديهم مستويات فيروسية أقل من الأطفال المصابين والذين عانوا من أعراض واضحة، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال الباحثون، إن ذلك الأمر قد يكون عائدا إلى نتيجة اختبار الأطفال للفيروس في وقت لاحق من المرض، عندما انخفضت مستويات الفيروس في أجسادهم.

ودرس فريق البحث الأمريكي المستويات الفيروسية لـ 817 طفلاً ثبتت إصابتهم بفيروس SARS-CoV-2 بعد الذهاب إلى المستشفيات في الولايات المتحدة وكندا.

ووجدوا أن مستويات الفيروس كانت أعلى عادةً لدى الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض والذين من المحتمل أن يكونوا قد أصيبوا في وقت قريب.

ومع ذلك، أشارت بياناتهم أيضًا إلى أنه - في هؤلاء الأطفال الذين خضعوا للاختبار المنتظم - كانت المستويات الفيروسية المتوسطة لا تزال أقل في الحالات التي لا تظهر عليها أعراض.

وقال فريق البحث القائم على الدراسة، إنه ستكون هناك حاجة لمزيد من الاختبارات لتحديد ما إذا كان الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض لديهم مستويات أقل من الفيروس بشكل عام، أو ما إذا كان هذا الانخفاض بسبب تطور حالتهم، حيث يمكن أن تؤثر مثل هذه النتائج على فهمنا لمخاطر انتقال الفيروس بين الشباب من السكان، خاصة في أماكن مثل المدارس.

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وقال مؤلف الدراسة وعالم الأوبئة لاري كوسيوليك من جامعة نورث وسترن في إلينوي بالولايات المتحدة: "في حين أن هذه النتائج توفر بعض الطمأنينة حول سلامة الأطفال المصابين بدون أعراض في المدرسة، لكن يجب الالتزام بتدابير الحد من انتشار كورونا، فيجب أن يستمر الأطفال في ارتداء أقنعة الوجه، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل أيديهم بشكل متكرر".

وتابع: "في هذه المرحلة، لا يمكننا التنبؤ بأي الأطفال من المحتمل أن يحملوا مستوى أكثر أو أقل من الفيروسات، لأنه في كل فئة عمرية قمنا باختبارها، كان هناك أطفال بدون أعراض لديهم مستويات فيروسية أعلى، ومع ذلك، حتى مجموعات الأطفال عديمي الأعراض الذين يعانون من أعلى مستويات فيروسية في دراستنا لا يزال لديهم مستويات أقل من الأطفال الذين يعانون من الأعراض".

وفي دراستهم، قام الباحثون بتحليل 478 طفلاً يعانون من أعراض و339 طفلاً بدون أعراض، تتراوح أعمارهم بين 0-17 عامًا، والذين كانت نتيجة اختبارهم إيجابية لـ كورونا في الاختبارات التي أجريت في تسعة مستشفيات للأطفال في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.

ووجد الفريق أن الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض والذين يعانون من مرض السكري أو الذين اتصلوا مؤخرًا بحالة مصابة بكورونا كانوا أكثر عرضة لارتفاع مستويات الفيروس بأجسادهم.

ووفقًا للفريق البحثي، فإن النتائج التي تشير إلى أن الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بعدوى حديثة كانوا أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمستويات فيروسية عالية، تشير إلى أن التوقيت النسبي للعدوى والاختبار أثر على المستويات بين الأطفال الذين لم تظهر عليهم أعراض.

ومع ذلك، كشفت البيانات أيضًا أنه - حتى في مجموعة الحالات غير المصحوبة بأعراض مع أعلى مستويات فيروسية - كانت المستويات المتوسطة لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه في مجموعة الأعراض المكافئة.

وقالت أخصائية علم الأمراض نيرا بولوك من مستشفى بوسطن للأطفال وكلية الطب بجامعة هارفارد والمشاركة في الدراسة: "نحتاج الآن إلى معرفة ذروة المستويات الفيروسية لدى الأطفال الذين لا يعانون من أعراض مرض كوفيد-19".

وأضافت: "هل فات توقيت الاختبار لدى العديد من الأطفال الذين لا يعانون من أعراض في هذه الدراسة، أم أن الأطفال الذين لا تظهر عليهم الأعراض لديهم بالفعل مستويات فيروسية أقل من الأطفال الذين يعانون من الأعراض، ومن المحتمل أن يكون اختبار العديد من الأطفال بدون أعراض في دراستنا سلبيًا باستخدام الاختبارات السريعة بناءً على فهمنا لحدود اكتشاف تلك الاختبارات، ويجب أن تثير النتائج التي توصلنا إليها الحذر بشأن استخدام اختبارات الحساسية المنخفضة لبرامج الفحص بدون أعراض في مجموعات الأطفال، وبشكل عام، نريد تشجيع المزيد من الدراسات لفهم الأحمال الفيروسية بشكل أفضل لدى الأطفال الذين لا يعانون من أعراض".