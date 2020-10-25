الفساتين القصيرة تسيطر على إطلالات النجمات بمهرجان الجونة.. أيهما أجمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

انطلقت أمس فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وحرصت النجمات على الظهور بأزياء أنيقة على الريد كاربت.

سيطرت الفساتين القصيرة على إطلالات النجمات في اليوم التاني من المهرجان، يستعرض لكم "الخليج 365" أبرزها

- بوسي شلبي:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي على حسابها الشخصي إنستجرام صورة جديدة من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة في دورته الرابعة، وظهرت بوسي ترتدي فستاناً قصيرا باللون الأسود أوف شولدر بدون أكمام ومنفوخ من عند الصدر وبه فتحة من عند الصدر، ونسقت بوسي مع إطلالتها سليبر باللون الذهبي وساعة يد وسلسة وخاتم، واعتمدت مكياج صاخب، وتركت شعرها منسدلا.

-شيرين رضا:

ارتدت شيرين فستانا قصيرا بألوان متعددة، ونسقت مع إطلالتها حذاء (كوتشي) باللون الكشمير وشنطة باللون الأبيض، ونظارة شمس باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

-علا رشدي:

ارتدت علا فستان قصيرا باللون المسطردة، كت بدون أكمام، وارتدت عليه بليزر بنفس اللون، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وشنطة باللون الفضي وحلق بنفس اللون.

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-روجينا:

ارتدت روجينا فستانا قصيرا أسود، من دون أكمام، مزودا بتطريزات زرقاء وموف وفضية، ونسقت روجينا مع الفستان سليبر باللون الأسود، وإكسسوارات ناعمة مكونة من خاتم ومجموعة أساور وحلق، واعتمدت مكياجا قويا، وتسريحة شعر ذيل الحصان.

-سارة عبد الرحمن:

ارتدت سارة فستانا قصيرا بقصة الكب، يشبه الشال، مزيجاً من الألوان الأزرق والبينك والأبيض والزيتي والمسطردة، مزود بقصة الكشكشة عند منطقة الخصر، ونسقت مع الفستان شنطة باللون الابيض وسليبر باللون الفضي، وإكسسوارات بسيطة مكونة من كوليه وحلق، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

-راندا رياض (زوجة محمد الشرنوبي):

تألقت راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي خلال فعليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، إذ ارتدت فستانا قصيرا باللون البينك بدون أكمام، مزود بقصة الكشكشة عند منطقة الصدر، ونسقت مع الفستان إكسسوارات أنيقة مكونة من خاتم وحلق وساعة يد، واعتمدت مكياجا قويا، وتسريحة شعر كلاسيكية.

-بسمة:

ظهرت بسمة في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة المهرجان، بفستان بتوقيع كوجاك، من تصميم الفنانة درة التي أطلقت مجموعة أزياء بالتعاون مع مصمم الأزياء الشهير مهند كوجاك، ونشرت بسمة صور الفستان البسيط عبر حسابها على Instagram كتبت: "حبيت الفستان من تصميم درة وكوجاك، بسيط وفي الصميم"، لترد عليها درة قائلة: "حلو أوي عليكي يا حبيبتي شكلك جميل"، وجاء الفستان بتصميم ناعم، باللون البينك، كب، وأكملت بسمة إطلالتها باختيار حذاء بنفس لون الفستان، وتركت خصلات شعرها منسدلة.