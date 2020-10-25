أبرز إطلالات النجوم في مهرجان الجونة.. كلاسيكية وأنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

حرص العديد من النجوم على الظهور بأزياء أنيقة تتناسب مع حدث هام كمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات نجوم الفن في مهرجان الجونة خلال أول يومين.

-عمرو يوسف:

في اليوم الأول ارتدى بدلة باللون الأسود، أما في اليوم الثاني ارتدى الفنان عمرو يوسف بليزر باللون البيج وتيشرت أبيض وبنطلون جينيز.

-إسلام ماهر:

ارتدى الفنان إسلام ماهر في اليوم الأول لمهرجان الجونة بدلة سوداء تحتوي على ستراسات ذهبية من عند الياقة ونسق معها بيبون أسود مع قميص أبيض، أما في اليوم الثاني ارتدى بدلة باللون التركواز وقميص مزيج من اللون الأبيض والزيتي والكاشمير والتركواز مع بنطلون باللون الكاشمير وحذاء باللون الأصفر.

-آسر ياسين:

ارتدى بدلة باللون الأسود وببيون بنفس اللون، ونسق مع الإطلالة قميص باللون الأبيض، أما في اليوم الثاني ارتدى قميصا باللون الأبيض مزود بخطوط باللون الأزرق الفاتح وبنطلون باللون الأبيض وحذاء باللون الهافان وساعة يد.

-أحمد داوود:

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ارتدى بدلة كلاسيكية باللون الأسود، أما في اليوم الثاني ارتدى بدلة باللون الرصاصي الفاتح وحذاء (كوتشي) باللون الأبيض.

-محمد فراج:

ظهر بلحية طويلة لفتت الأنظار ومرتديا بدلة كلاسيكية سمراء بالكامل، أما في اليوم الثاني ارتدى الفنان بدلة باللون الماروني وحذاء باللون الهافان.

-محمد الشرنوبي:

ظهر مرتديا بدلة باللون الأسود وحذاء بنفس اللون، أما في اليوم الثاني ارتدى الفنان قميص باللون الأبيض، وبنطلون باللون الرصاصي وساعة يد.

-أحمد السقا:

ظهر مرتديا بدلة باللون الأسود وحذاء بنفس اللون، أما في اليوم الثاني ارتدى قميصا باللون الأسود وبنطلون جينيز بنفس اللون.

-محمد زيدان:

ارتدى زيدان بدلة باللون الأسود المنقوش، وببيون بنفس اللون، ونسق مع الإطلالة قميصا باللون الأبيض.