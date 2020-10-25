محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-نور إبراهيم
ظهرت بسمة في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة المهرجان، بفستان بتوقيع كوجاك، من تصميم الفنانة درة التي أطلقت مجموعة أزياء بالتعاون مع مصمم الأزياء الشهير مهند كوجاك.
ونشرت بسمة صور الفستان البسيط عبر حسابها على Instagram وكتبت: "حبيت الفستان من تصميم درة وكوجاك، بسيط وفي الصميم".
لترد عليها درة قائلة: "حلو أوي عليكي يا حبيبتي شكلك جميل".
وجاء الفستان بتصميم ناعم، باللون البينك، كب، وأكملت بسمة إطلالتها باختيار حذاء بنفس لون الفستان، وتركت خصلات شعرها منسدلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة ترتدي فستانا من تصميم الفنانة درة بمهرجان الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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