مكياج صفاء سلطان ناعم بالألوان الحيوية علي غلاف الخليج 365

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً - كغيرها من نجمات العالم العربي، تمتلك النجمة صفاء طقوساً جمالية خاصة بها، بدءاً من أساليب المكياج التي تعتمدها وصولاً الى تسريحات الشعر... وهي تخضع بشكل دوري لجلسات تصوير تستعرض من خلالها جمال ملامحها بطريقة أنثوية. وفي أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، والتي كانت مخصصة لغلاف مجلة الخليج 365، اعتمدت صفاء سلطان اثنين من أساليب المكياج الناعم لكن بالألوان الحيوية المشرقة، مثل الزهري والأزرق، نرصدها لك في هذا المقال.



مكياج زهري موحد

مكياج مونوكروم باللون الزهري



في إطلالتها الأولى خلال جلسة التصوير الخاصة بمجلة الخليج 365، اعتمدت النجمة صفاء سلطان، مكياج مونوكروم باللون الزهري، وهو موضة مكياج رائجة جداً منحتها إشراقةً وتوهجاً. وقد جاء مرتكزاً على ظلال العيون الزهرية بتدرجاتها الداكنة التي ظللت الرموش العلوية والسفلية، الى جانب خطين متساويين ومجنحين قليلاً عند زاوية العين الخارجية. كما استخدمت ظلال العيون الزهرية اللامعة عند مدمع العين، والتي أضفت على عينيها توهجاً وسحراً، كما ساهمت الرموش الاصطناعية الطويلة والكثيفة في جعل عينيها أكبر حجماً وأكثر اتساعاً.

مكياج صفاء سلطان

أما أحمر الشفاه فقد اختارته باللون الزهري الفاتح بلمسة لامعة جذابة أبرزت شفتيها بطريقة أنثوية، مع تحديد الشفتين بالكونتور الزهري الأغمق قليلاً. كذلك، اعتمدت صفاء السلطان الهايلايتر والكونتور بشكل واضح بدرجات مشرقة ولامعة، خصوصاً عند منطقة الخدين. من جهة أخرى، اختارت صفاء سلطان تسريحة الشعر المستقيم المنسدل مع الغرة القصيرة التي تغطي كامل الجبين.

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مكياج عيون أزرق

مكياج عيون باللون الأزرق



أما في الإطلالة الثانية، فقد اعتمدت صفاء سلطان مكياجاً ناعماً لجهة الشفاه والبشرة، حيث اختارت الروج النيود المائل الى الوردي، وبدت بشرتها مثالية ومشرقة، حيث اعتمدت تغطية متوسطة لإخفاء الشوائب، وطبقت البلاش الوردي على عظمتي الخدين، مما جعل ملامح وجهها متوهجة بشكل طبيعي.

مكياج بأسلوب صفاء سلطان

أما مكياج العيون الذي اعتمدته، فقد جاء مرتكزاً عل الكحل الأزرق البارز داخل العين، الى جانب الأيلاينر الأسود الذي امتد من مدمع العين وانتهى مجنحاً خارج العين. وقد ظللت كامل منبت الرمش السفلي بالظل الأبيض اللامع، وبالظل الزهري الناعم ظللت كامل الجفن العلوي. في المقابل، اعتمدت صفاء سلطان تسريحة الويفي الكلاسيكية المنسدلة مع الفرق النصفي.

مكياج ناعم مع الأيلاينر

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