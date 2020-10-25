موديلات فساتين للممتلئات موضة خريف شتاء2021- 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 مساءً - لم يدخر المصممون جهدًا في تقديم صيحات وموديلات تناسب كافة الأذواق وأشكال القامات حيث كان للزبونات الممتلئات حصة معقوله من مجموعات الأزياء الجاهزة لـ خريف وشتاء 2020 - 2021، شاهدي مختاراتنا لكِ من أجمل الفساتين والتي ضمت قطع تناسب النهار وأخرى للمساء والمساء واستوحي طرق تنسيقها.





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فساتين A line موضة الموسم للممتلئات

Dennis Basso





برزت هذا العام صيحة الفساتين بقصة A line لا سيما القطع محددة الخصر، تتميز هذه القصة بالتنانير الواسعة التي تساعد في إخفاء منطقة الأجناب والأفخاذ الممتلئة لذلك رأينا عدد من العارضات الممتلئات وهن متألقات بها في مجموعات خريف وشتاء 2020، أحببنا الفستان طويل الكمين عالي الياقة من توقيع دينيس باسو Dennis Basso والفساتين القصيرة ومتوسطة الطول من ماركة تانيا تايلور Tanya Taylor.







فساتين مستقيمة القصة آخر موضة للممتلئات

Tadashi Shoji





على الرغم من أن الفساتين مستقيمة القصة تصنف من القطع التي يجب على الممتلئات تجنبها إلا أننا لاحظنا ظهور الكثير من العارضات مكتنزات القامة بها خاصة خلال عروض ماركات شهيرة مثل كريستيان سيريانو Christian Siriano وتاداشي شوجي Tadashi Shoji، تلك الأخيرة تميزت فساتينها بالثنيات التي تزين الخصر وتساعد في إخفاء بروز البطن.





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فساتين مشقوقة موضة 2020 للممتلئات

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Christian Siriano



لاحظنا الحضور المميز للفساتين المزينة بشق أمامي أو على الجانب والتي تساعد في إطالة القامة وبالتالي ظهورها بشكل أنحف مما هى عليه، تألقت إحدى عارضات ماركة دينيس باسو Dennis Basso بفستان طويل مطبع مزين بكشاكش حول الصدر والأكتاف، فيما ظهرت عارضة كريستيان سيريانو Christian Siriano بفستان قصير مشكوك بالترتر يناسب السهرة.







فساتين مطبعة للممتلئات موضة خريف 2020

Veronica Beard



عادة ما تتجنب الممتلئات الفساتين المطبعة ولكن بتوفر موديلات مزينة بنقوشات ناعمة وصغيرة مثل فستان Veronica Beard يمكن لصاحبة القامة المكتنزه أن تواكب آخر صيحات موضة 2020، أما في حال وقع إختيارك على فستان مزين بنقوشات كبيرة يمكنك تنسيقه على غرار عارضة دينيس باسو Dennis Basso مع جاكيت أو معطف أحادي اللون لتقللي من المساحة الظاهرة من الطبعة وبالتالي تبدين أنحف.

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