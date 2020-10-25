محافظ البحيرة يستجيب لمسنة استوقفته.. الانتخابات وش الخير على "محاسن"

علاقات و مجتمع

اعترضت سيدة في العقد الثامن من عمرها، طريق اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أثناء مروره على اللجان الانتخابية بمدرسة معاذ بن جبل بمدينة دمنهور، خلال جولته التفقدية لعملية سير الانتخابات، وطلبت منه مساعدة لها.

وقالت السيدة لمحافظ البحيرة إنها تقيم بحجرة لا عَقد لها وبمفردها دون أقارب أو أبناء، ولا يوجد مصدر دخل ثابت لها، وتعيش على الإعانات من الجيران، وهو ما تفاعل معه المحافظ وأمر بحضورها إلى مكتبه والاستجابة لطلباتها.

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"يا سيادة المحافظ.. أنا ست غلبانة ومحتاجة لمساعدة لأن كل الأبواب مقفولة في وشي، ومحدش راضي يسمعلي"، كلمات صرخت بها محاسن عوض أبو فاطمة، 72 سنة، وجهتها للواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أثناء مروره على لجنة مدرسة معاذ بن جبل، جعلته يغير مساره ويتوجه لها ويسمعها.

وتابعت: "ربنا بعتني الانتخابات النهاردة عشان أشوفك وأحكيلك قصتي، أنا ست عندي 72 سنة ومليش حد يصرف عليا ولا يتكفل بيا، وعايشة على الإعانات من الجيران، حتى الحجرة إللي ساكنة فيها مش بتاعتي، ونفسي أرتاح في آخر أيامي في الدنيا".

واستكملت بأنه على الرغم من كل المشكلات التي تحيط بها وصعوبة حركتها، إلا أنها حرصت على المشاركة في التصويت بالانتخابات، لأنها تحب البلد التي ولدت وتعيش فيها، بعدما سمعت جيرانها والمحيطين بها يتحدثون عن الانتخابات، وما سيعود من نفع على البلاد بعد إجرائها، وهو ما دفعها للخروج بعد الاستعانة بإحدى السيدات بالشارع الذي تقيم به، وأحضرتها إلى لجنة الانتخابات.

وعقب عرض مشكلتها على محافظ البحيرة، أمر مدير مكتبه الذي كان يرافقه، بأخذ بيانات السيدة المسنة وإحضارها له بمبنى ديون عام المحافظة وتلبية جميع طلباتها، وهو ما أسعد السيدة ورفعت يدها إلى السماء تشكر الله، وتدعوا لكل من استمع لها واستجاب لطلباتها.