اختفت عن الأضواء 3 أعوام وعادت بجريمة قتل زوجها.. من هي عبير بيبرس؟

علاقات و مجتمع

عقب 3 أشهر من قتل الممثلة عبير بيبرس، لزوجها، داخل منزل الزوجية نتيجة خلافات بينهما، جدد قاضي المعارضات حبسها لمدة 45 يومًا، بتهمة القتل العمد، وبحسب النيابة التي أوضحت أن المتهمة أمسكت رقبة زجاجة وغرستها في صدر زوجها.

ربما لم تخطط "عبير" للجريمة، التي بدأت بخلافات بينهما، حيث تلقت وقتها صفعات على وجهها من زوجها، لتفقد أعصابها وتمسك برقبة زجاجة وتغرزها في جسده، فسقط على الأرض فاقدًا للوعي ومن ثم لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

حاولت "عبير" التنصل من الجريمة ولكنها واجهت اتهامات من والد زوجها بقتل نجله، هو ما أثبتته النيابة العامة، التي وجهت لها تهمة القتل العمد: "كان بيضربني وهو عايش كل يوم على أي حاجة.. وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن منه لله بقى"، من نص اعترافات "عبير" أمام النيابة العامة.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات المتداولة عن الممثلة عبير بيبرس.

- من مواليد العام 1985.

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- شاركت في أول أعمالها الدرامية في العام 2014، في المسلسل الكوميدي "إلسع وفلسع"، مع الفنان شريف صبحي ومنير مكرم.

- في العام ذاته، شاركت في مسلسل كوميدي آخر: "شلة نصابين" مع الفنان عبدالله مشرف، وأحمد صيام.

- اشتركت أيضًا في فيلم روائي قصير بعنوان "كما تدين تدان".

- أما في العام 2016 شاركت في أول عمل سينمائي لها من خلال فيلم "مشروع ميت".

- تزوجت من عمرو سيد، وهو يعمل مقاول، في العام 2019.

- اختفت عن الأنظار قرابة 3 أعوام ثم عادت بجريمة قتل زوجها.

- ذكرت في التحقيقات أن زوجها كان دائم التعدي عليها بالضرب، وهو ما دفعها لقتله.