لقاء الخميسي بـ"أوف شولدرز": "الجونة اللي هتيجي لغاية عندنا"

لايف ستايل

أثارت الفنانة لقاء الخميسي، إعجاب متابعيها، بعدما نشرت صور جديدة لها ظهرت من خلالها بإطلالة جريئة.

ونشرت "لقاء" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صور لها وهي مرتدية بلوزة "أوف شولدرز" تحمل اللون السيلفر اللامع، وجيبة قصيرة، واكتفت الفنانة بوضع "إيموشن" قلب على الصور دون أي تعليق آخر.

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ولقت الصور إعجاب متابعيها: "كدا كتير علينا بجد" "وكتاب الله ملكة جمال" "الجونة نقصاكي" "احنا مش هنروح الجونة الجونة هي اللي هيجي لغاية عندنا" "أنتي بتكبري ولا بتصغري".

ويذكر أن الفنانة لقاء الخميسي اعتادت مشاركة متابعيها، بصور ومقاطع فيديو لها، كان آخرها، احتفالها بعودتها إلى الجيم مرة أخرى بالزغاريد، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "لقاء" عبر "إنستجرام"، صورة لها وهي مرتدية الملابس الرياضية عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" داخل إحدى الصالات الرياضية معلقة عليها: "أخيرًا.. رجعنا تاني لولولي".

وفي صورة أخرى نشرتها عبر حسابها من داخل "الجيم"، وتفاعل معها المتابعون من خلال التعليقات: "عاش"، و"حلاوتك.. وحشتيني أوي"، و"عسل أوي"، و"بالنسبالي مثل أعلى نفسي أوصل ابقى زيك".

كما يذكر أن "لقاء" دخلت في مشادة مع أحد جماهير نادي الزمالك، وذلك عقب إشادتها بزوجها محمد عبدالمنصف، حارس عرين وادي دجلة، عقب مباراة الزمالك، والتي انتهت بتعادل دجلة وأبناء ميت عقبة دون أهداف، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

ولم تقف الخميسي مكتوفة الأيدي، أمام الهجوم الشديد على زوجها، وقررت الرد على المهاجمين، مشيرة إلى أنهم هم سبب فضيحة الزمالك وليس زوجها، في وقت كان فيه الفريق الأبيض يخرج من المباريات مهزوما "بيبع الماتشات".

وحذرت الفنانة متابعيها من التجاوز في حقها وحق زوجها، مشيرة إلى أن عبدالمنصف رجل رياضي ومهذب، وهو من نوع خاص، ويعرف أن الرياضة عبارة عن أخلاق ومثابرة.