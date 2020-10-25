خبير تغذية: البيض البني والأبيض لهما نفس الخصائص

صحة

يحمل كل من البيض البني والأبيض نفس الخصائص، وفقًا لخبير التغذية آيتور سانشيز، إذ أن اللون يعتمد على الصبغات التي ينقلها الدجاج إلى البيض، والتي تعتمد على سلالة الطيور إلى حد كبير.

وأوضح خبير التغذية، أن لون قشرة البيضة لا يدل على خصائصها الغذائية أو أسلوب حياة الدجاجة، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن صحيفة La Vanguardia الإسبانية.

وفي وقت سابق، أوضح أحد خبراء التغذية أن البيض يمكنه ضرر الجسم أكثر من تناول السم، لافتًا إلى أنه يجب الحرص عند تناول البيض النيئ، ويُفضل سلقه على درجة حرارة عالية قبل تناوله حتى يتم قتل البكتيريا التي قد تسبب الإسهال، كما أنه يحتوي على أفيدين وأنتيتريبسين.

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وعلى جانب آخر، يعد البيض من أفضل الأطعمة التي تحمي من تساقط الشعر، نظرا لأنه غني بالبروتين والبيوتين، وهي ضرورية للحفاظ على بصيلات الشعر الصحية، حسب أخصائي التغذية رايان رامان.

ويمكن القول إن البروتين ضروري لدعم بصيلات الشعر الصحية، بينما يستخدم البيوتين لإنتاج الكيراتين، وهو نوع خاص من البروتين يوجد في الشعر، وجزء أساسي من تركيبته الكيميائية.

وكتب رامان لموقع Healthline: "كثير من الناس يريدون شعرا قويا وصحيا، خاصة مع تقدمهم في السن، وعلى الرغم من أنه لا يمكنك تغيير عوامل مثل العمر والجينات، إلا أن النظام الغذائي هو أحد الأشياء التي يمكنك التحكم فيها".

وأضاف: "في الواقع، يمكن أن يؤدي تناول نظاما غذائيا يفتقر إلى العناصر الغذائية المناسبة إلى تساقط الشعر، والبيض مصدر كبير للبروتين والبيوتين، وهما عنصران مغذيان قد يعززان نمو الشعر، وهو مصدر رائع للزنك والسيلينيوم والعناصر الغذائية الآخرى الصحية للشعر، ما يجعله أحد أفضل الأطعمة التي يجب تناولها للحصول على صحة مثالية للشعر".