"قومي المرأة" يراقب محاولات التأثير على النساء في انتخابات النواب

علاقات و مجتمع

أعلن المجلس القومي للمرأة، مراقبة العملية الانتخابية لمجلس النواب، عبر فرق متابعة ميدانية قوامها ٢٠٠٠ فردا في جميع المحافظات، كأحد الجهات الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وانطلاقا من حرص المجلس على ضمان توافر بيئة انتخابية ملائمة للناخبات.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المجلس أنهى جميع الاستعدادات اللوجستية، لمتابعة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة التي تستمرعلى مدار يومين بداية من اليوم السبت، مؤكدة أن فرق المتابعة الميدانية للجان تصويت السيدات، تنطلق للتنقل بين اللجان العامة والفرعية للمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، ومتابعة حركة توافد السيدات على اللجان، ورصد أي عرقلة للتصويت أو التاثير على إرادة الناخبات.

وأشارت رئيسة القومي للمرأة، إلى أن فروع المجلس بالمحافظات أعدت خطة التحرك الميدانية، مؤكدة أن غرفة عملياتها ستكون على تواصل مباشر مع غرف العمليات المركزية في كل من الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات، والإخطار بأي معوقات يرصدها المتابعين على مدار اليوم الانتخابي، كما تتلقى غرفة العمليات أى شكوى أو استفسار من المواطنين على الرقم المختصر ١٥١١٥ بشان العمليه الانتخابية.

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يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى، وهى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح‪.‬

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، وخصص لها 100 مقعدا.

وتجرى منافسات القائمة، أيضا في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، وتضم 3 محافظات: الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وخصص لها 42 مقعدا.

وبدأت لجان الاقترع في استقبال الناخبين، أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، وينطلق اليوم السبت وغدا الأحد التصويت في الداخل. وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل فى الخارج، ويومى 23 و24 من نفس الشهر فى الداخل.