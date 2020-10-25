"أمهات مصر" يرصد تسليم الكتب في المدارس: مشروط بدفع المصروفات

ماما

مشكلة تتكرر مع بداية كل عام دراسي، حيث تزداد الشكاوى من تأخر تسليم الكتب الدراسية في بعض المدارس، وربط استلامها بدفع المصروفات كاملة، وفي حالة تأخر الدفع تمتنع المدرسة عن تسليم الكتب الدراسية.

ورصد "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، برئاسة عبير أحمد، عملية استلام الكتب للطلاب داخل المدارس، وذلك بعد مرور الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد.

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وقالت عبير، إن عددا من المدارس سلمت الكتب الدراسية للطلاب في الأسبوع الأول، ومدارس أخرى سلمت الطلاب الكتب لفرق دراسية دون أخرى، في انتظار وصولها من المطبعة، بحسب أولياء أمور الطلاب.

وأضافت مؤسس اتحاد "أمهات مصر"، في حديثها لـ"هُن"، أن هناك مدارس في عدد من المحافظات ربطت تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية، مخالفة بذلك تعليمات وزارة التربية والتعليم، بضرورة عدم ربط تسليم الكتب بالمصروفات الدراسية، بينما مدارس أخرى سلمتها للطلاب دون ربطها بالمصروفات.

وكان المئات من أولياء الأمور، تفاعلوا عبر صفحتي اتحاد أمهات مصر، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، على فيس بوك، مؤكدين أن بعضهم استلموا الكتب، والبعض الآخر لم يتسلمها بسبب ربط مدارسهم تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية، بينما جرى تسليم الكتب في مدارس لبعض الصفوف فقط.

وكان ذكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طبع الكتاب المدرسي يعد إهدارا للمال في ظل وجود الكتاب "PDF"، ووجود مصادر تفاعلية ومصادر رقمية عديدة، حيث إن الوزارة أنفقت المليارات على تعديل البنية التحتية للمدارس والتابلت وتعديل السيرفرات.