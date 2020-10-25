كتب: هن - 07:00 ص | الأحد 25 أكتوبر 2020

قدمت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل كيك المانجو بالكريمة، وذلك من خلال برنامجها "زي السكر"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة. مقادير عمل كيك المانجو بالكريمة الكيك 50 جرام سكر 1 ملعقة كبيرة حليب ربع ملعقة صغيرة روح اللوز 60 جرام دقيق الكيك ربع ملعقة صغيرة ملح المارينج 3 بياض بيض 50 جرام سكر بافاروا الشوكولاتة البيضاء 100 مل حليب 100 مل كريمة 100 جرام صفار بيض 50 جرام سكر 300 جرام شوكولاتة بيضاء مذابة 20 جرام جيلاتين يذاب بقليل من الماء 500 مل كريمة مخفوقة كريمة المانجو 1 لتر مانجو بيوريه 150 مل كريمة 150 جرام سكر 150 جرام صفار بيض 60 جرام جيلاتين يذاب بقليل من الماء شايني أيسينج 125 مل ماء 250 جرام سكر 250 جرام جلوكوز 20 جرام جيلاتين 80 مل ماء لإذابة الجيلاتين 155 مل حليب مكثف Advertisements لون طعام برتقالي طريقة عمل كيك المانجو بالكريمة الكيك يخلط الصفار مع السكر حتى يصبح القوام هشًا يضاف اللبن وروح اللوز والدقيق والملح ويقلب كل الخليط المارينج يفرد الخليط في صينية مستطيلة مفرودة بورق زبدة توضع في الفرن على درجة حرارة 160، لمدة 20 إلى 25 دقيقة تقريباً حتى تمام النضج المطلوب يخلط جزء من المارينج مع خليط الكيك يضاف كل خليط الكيك والمارينج لباقي خليط المارينج يقلب الخليط برفق الجليز يخلط الماء والسكر وعسل الجلوكوز في إناء على النار حتى الغليان يضاف الجيلاتين المذاب في القليل من الماء واللبن المكثف المحلى يفضل أن يوضع في الثلاجة لمدة 24 ساعة ثم يُسَيَّح في الميكرويف يضاف اللون حسب الرغبة لكريمة المانجو يخلط صفار البيض والسكر يضاف عصير المانجو والكريمة الساخنة يوضع الخليط على النار ويقلب حتى الحصول على درجة حرارة 180 يضاف الجيلاتين المذاب في القليل من الماء ويقلب كل الخليط يوضع الخليط في بولة ليبرد تضاف الكريمة المخفوقة على مراحل مع استمرار الخلط لبافاروا الشوكولاتة البيضاء يخلط صفار البيض والسكر تضاف الكريمة الساخنة على الخليط يقلب الخليط في إناء على النار حتى الحصول على درجة حرارة 85 يضاف الجيلاتين المذاب في القليل من الماء والشوكولاتة البيضاء المذابة، ويقلب كل الخليط حتى الحصول على قوام متجانس يشكل الكيك في قالب مدور تضاف طبقة من خليط البافارو توضع في الثلاجة لتتماسك تضاف طبقة من خليط المانجو وتوضع في الفريزر لتتماسك توضع على شبكة يضاف على الوجه خليط الجليز ويقدم الكيك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل كيك المانجو بالكريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.