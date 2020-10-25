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كتب: هن -
07:00 ص | الأحد 25 أكتوبر 2020
قدمت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل كيك المانجو بالكريمة، وذلك من خلال برنامجها "زي السكر"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة.
مقادير عمل كيك المانجو بالكريمة
الكيك
50 جرام سكر
1 ملعقة كبيرة حليب
ربع ملعقة صغيرة روح اللوز
60 جرام دقيق الكيك
ربع ملعقة صغيرة ملح
المارينج
3 بياض بيض
50 جرام سكر
بافاروا الشوكولاتة البيضاء
100 مل حليب
100 مل كريمة
100 جرام صفار بيض
50 جرام سكر
300 جرام شوكولاتة بيضاء مذابة
20 جرام جيلاتين يذاب بقليل من الماء
500 مل كريمة مخفوقة
كريمة المانجو
1 لتر مانجو بيوريه
150 مل كريمة
150 جرام سكر
150 جرام صفار بيض
60 جرام جيلاتين يذاب بقليل من الماء
شايني أيسينج
125 مل ماء
250 جرام سكر
250 جرام جلوكوز
20 جرام جيلاتين
80 مل ماء لإذابة الجيلاتين
155 مل حليب مكثف
لون طعام برتقالي
طريقة عمل كيك المانجو بالكريمة
الكيك
يخلط الصفار مع السكر حتى يصبح القوام هشًا
يضاف اللبن وروح اللوز والدقيق والملح ويقلب كل الخليط
المارينج
يفرد الخليط في صينية مستطيلة مفرودة بورق زبدة
توضع في الفرن على درجة حرارة 160، لمدة 20 إلى 25 دقيقة تقريباً حتى تمام النضج المطلوب
يخلط جزء من المارينج مع خليط الكيك
يضاف كل خليط الكيك والمارينج لباقي خليط المارينج
يقلب الخليط برفق
الجليز
يخلط الماء والسكر وعسل الجلوكوز في إناء على النار حتى الغليان
يضاف الجيلاتين المذاب في القليل من الماء واللبن المكثف المحلى
يفضل أن يوضع في الثلاجة لمدة 24 ساعة ثم يُسَيَّح في الميكرويف
يضاف اللون حسب الرغبة
لكريمة المانجو
يخلط صفار البيض والسكر
يضاف عصير المانجو والكريمة الساخنة
يوضع الخليط على النار ويقلب حتى الحصول على درجة حرارة 180
يضاف الجيلاتين المذاب في القليل من الماء ويقلب كل الخليط
يوضع الخليط في بولة ليبرد
تضاف الكريمة المخفوقة على مراحل مع استمرار الخلط
لبافاروا الشوكولاتة البيضاء
يخلط صفار البيض والسكر
تضاف الكريمة الساخنة على الخليط
يقلب الخليط في إناء على النار حتى الحصول على درجة حرارة 85
يضاف الجيلاتين المذاب في القليل من الماء والشوكولاتة البيضاء المذابة، ويقلب كل الخليط حتى الحصول على قوام متجانس
يشكل الكيك في قالب مدور
تضاف طبقة من خليط البافارو
توضع في الثلاجة لتتماسك
تضاف طبقة من خليط المانجو وتوضع في الفريزر لتتماسك
توضع على شبكة
يضاف على الوجه خليط الجليز ويقدم الكيك
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