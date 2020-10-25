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طريقة عمل كيك المانجو بالكريمة

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كتب: هن -

07:00 ص | الأحد 25 أكتوبر 2020

كيك المانجو بالكريمة

قدمت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل كيك المانجو بالكريمة، وذلك من خلال برنامجها "زي السكر"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة.

مقادير عمل كيك المانجو بالكريمة

الكيك

50 جرام سكر 

1 ملعقة كبيرة حليب 

ربع ملعقة صغيرة روح اللوز 

60 جرام دقيق الكيك 

ربع ملعقة صغيرة ملح 

المارينج

3 بياض بيض 

50 جرام سكر 

بافاروا الشوكولاتة البيضاء

100 مل حليب 

100 مل كريمة 

100 جرام صفار بيض 

50 جرام سكر 

300 جرام شوكولاتة بيضاء مذابة 

20 جرام جيلاتين يذاب بقليل من الماء

500 مل كريمة مخفوقة 

كريمة المانجو

1 لتر مانجو بيوريه 

150 مل كريمة 

150 جرام سكر 

150 جرام صفار بيض 

60 جرام جيلاتين يذاب بقليل من الماء

شايني أيسينج

125 مل ماء 

250 جرام سكر 

250 جرام جلوكوز 

20 جرام جيلاتين 

80 مل ماء لإذابة الجيلاتين

155 مل حليب مكثف 

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طريقة عمل كيك المانجو بالكريمة

الكيك

يخلط الصفار مع السكر حتى يصبح القوام هشًا

يضاف اللبن وروح اللوز والدقيق والملح ويقلب كل الخليط

المارينج

يفرد الخليط في صينية مستطيلة مفرودة بورق زبدة

توضع في الفرن على درجة حرارة 160، لمدة 20 إلى 25 دقيقة تقريباً حتى تمام النضج المطلوب

يخلط جزء من المارينج مع خليط الكيك

يضاف كل خليط الكيك والمارينج لباقي خليط المارينج

يقلب الخليط برفق

الجليز

يخلط الماء والسكر وعسل الجلوكوز في إناء على النار حتى الغليان

يضاف الجيلاتين المذاب في القليل من الماء واللبن المكثف المحلى

يفضل أن يوضع في الثلاجة لمدة 24 ساعة ثم يُسَيَّح في الميكرويف

يضاف اللون حسب الرغبة

لكريمة المانجو

يخلط صفار البيض والسكر

يضاف عصير المانجو والكريمة الساخنة

يوضع الخليط على النار ويقلب حتى الحصول على درجة حرارة 180

يضاف الجيلاتين المذاب في القليل من الماء ويقلب كل الخليط

يوضع الخليط في بولة ليبرد

تضاف الكريمة المخفوقة على مراحل مع استمرار الخلط

لبافاروا الشوكولاتة البيضاء

يخلط صفار البيض والسكر

تضاف الكريمة الساخنة على الخليط

يقلب الخليط في إناء على النار حتى الحصول على درجة حرارة 85

يضاف الجيلاتين المذاب في القليل من الماء والشوكولاتة البيضاء المذابة، ويقلب كل الخليط حتى الحصول على قوام متجانس

يشكل الكيك في قالب مدور

تضاف طبقة من خليط البافارو

توضع في الثلاجة لتتماسك

تضاف طبقة من خليط المانجو وتوضع في الفريزر لتتماسك

توضع على شبكة

يضاف على الوجه خليط الجليز ويقدم الكيك 

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