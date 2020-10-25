كتب: هن - 06:36 ص | الأحد 25 أكتوبر 2020

قدم الشيف شربيني، طريقة عمل كبدة دجاج بدبس الرمان، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، بطريقة سهلة يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل كبدة دجاج بدبس الرمان كبدة دجاج ثوم ليمون كمون بهارات دبس رمان ملح – فلفل Advertisements فلفل حار فلفل ألوان أعشاب أرز حب رمان طريقة عمل كبدة دجاج دبس رمان تسلق الكبدة في ماء وملح وخل وفص ثوم وروزماري يقطع الفلفل الألوان مكعبات صغيرة يقطع الثوم شرائح رفيعة وتوضع على النار مع قليل من الزيت والأعشاب المفرومة ثم تضاف قطعتين من الزبدة حتى يصبح الثوم ذهبيا تضاف الكبدة المسلوقة ثم يضاف دبس الرمان والفلفل الألوان وعصير الليمون والملح والفلفل ثم يضاف دبس الرمان وحب الرمان تقدم مع الأرز الأبيض وحب الرمان

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