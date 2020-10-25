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كتب: هن -
06:36 ص | الأحد 25 أكتوبر 2020
قدم الشيف شربيني، طريقة عمل كبدة دجاج بدبس الرمان، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، بطريقة سهلة يمكن تحضيرها في المنزل.
مقادير عمل كبدة دجاج بدبس الرمان
كبدة دجاج
ثوم
ليمون
كمون
بهارات
دبس رمان
ملح – فلفل
فلفل حار
فلفل ألوان
أعشاب
أرز
حب رمان
طريقة عمل كبدة دجاج دبس رمان
تسلق الكبدة في ماء وملح وخل وفص ثوم وروزماري
يقطع الفلفل الألوان مكعبات صغيرة
يقطع الثوم شرائح رفيعة وتوضع على النار مع قليل من الزيت والأعشاب المفرومة
ثم تضاف قطعتين من الزبدة حتى يصبح الثوم ذهبيا
تضاف الكبدة المسلوقة ثم يضاف دبس الرمان والفلفل الألوان وعصير الليمون والملح والفلفل
ثم يضاف دبس الرمان وحب الرمان
تقدم مع الأرز الأبيض وحب الرمان
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