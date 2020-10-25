أسباب التوقف المفاجئ لعضلة القلب وطرق الوقاية

صحة

بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار، كان الموت أقرب إلى الطالب عمر عبدالعظيم محمد، ابن الـ13 ربيعًا، بعد توقف عضلة القلب أثناء التدريب بكثافة حتى يكون على أتم الاستعداد لخوض بطولات كرة السرعة.

أسباب توقف عضلة القلب المفاجئ

السكتة القلبية المفاجئة هي فقدان مفاجئ لوظيفة القلب والتنفس والوعي، تنجم هذه الحالة عادةً عن اضطراب كهربائي في القلب يُعطِّل نشاط الضَّخِّ، ويُوقِف تدفُّق الدم إلى الجسم.

ويمكن أن تؤدي السكتة القلبية المفاجئة إلى الوفاة، إذا لم تعالج.

اعراض توقف عضلة القلب

تحدث علامات وأعراض توقُّف القلب المفاجئ بصورة فورية وجذرية، وتشمل كما ذكرها موقع "Mayo Clinic".

الانهيار المفاجئ

توقف النبض.

توقف التنفس.

فقدان الوعي.

أحيانًا تسبق العلامات والأعراض الأخرى توقُّف القلب المفاجئ. قد تتضمن:

شعور بعدم الراحة في الصدر.

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ضيق النفس.

الضَّعف.

الخفقان.

حالات القلب التي يمكن أن تؤدى إلى الموت المفاجئ

مرض الشريان التاجي

تحدث معظم حالات توقف القلب المفاجئ للأشخاص الذين لديهم مرض الشريان التاجي، وفيه تصبح الشرايين مسدودة بالكوليسترول والرواسب الأخرى؛ مما يقلل من تدفق الدم إلى القلب.

النوبة القلبية

إذا حدثت نوبة قلبية، وهي غالبًا ما تكون ناتجة عن مرض الشريان التاجي الحاد، فيمكن أن تؤدي إلى حدوث الرجفان البطيني وتوقُّف القلب المفاجئ.

أمراض القلب الخلقية

عندما يحدث توقف القلب المفاجئ لدى الأطفال أو البالغين، قد يكون نتيجةَ الإصابة بعيبٍ في القلب منذ الولادة (مرض قلبي خِلْقي). وعند البالغين الذين خضعوا لجراحة تصحيحية بسبب عيب خِلْقي في القلب، فهم أيضًا أكثر عرضةً لخطر الإصابة بتوقف القلب المفاجئ.

المشكلات الكهربائية في القلب

في حالة بعض الأشخاص، تكون المشكلة كامنة في النظام الكهربي للقلب نفسه، ولا تكون مشكلة متعلقة بعضلة القلب ولا صماماته. ويُسمَّى ذلك عدم انتظام ضربات القلب الأولية.

طرق الوقاية من توقف عضلة القلب المفاجئ

قلّل احتمالية تعرضك لتوقُّف القلب المفاجئ بالخضوع للفحص الدوري، وفحوصات القلب بحثًا عن أي مشكلة فيه، واتباع نظام حياة صحي للقلب.