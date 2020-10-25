عضو "القومي للمرأة": التاريخ يسطر صفحات جديدة للنساء في عهد السيسي

علاقات و مجتمع

قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن التاريخ يُسطر صفحات جديدة للمرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مستوى التمكين الاقتصادي، والاجتماعي، والتعامل معها على أساس أنها عنصر فاعل في المجتمع، بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بالمرأة، وأيضا الحماية الثقافية لها، والتي تحتاج إلى دعم من الدولة.

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وأضافت "يحيى" في لقاء مع برنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، السبت، أن المرأة لها نسبة في مجلس الشيوخ، وصلت إلى 10% من المنتخبين، و20% من المعينين، بالإضافة إلى نسبة 25% من نواب مجلس النواب، على الأقل، لافتة إلى أن البرلمان السابق كان به نسبة حوالي 14%.

وأكدت عضو المجلس القومي للمرأة، أن النائبات السابقات كانوا يتواصلون باستمرار مع المجلس القومي للمرأة، كما أن المجلس يقوم بعدة أدوار في أي عملية انتخابية، أولها التوعية عن طريق حملة طرق الأبواب، وأيضا حملة "صوتك لمصر بكرة"، ويعمل المجلس من خلال الرائدات الريفيات، وخادمات الكنائس ووزارة الأوقاف.

وأوضحت أن المجلس يستطيع الوصول إلى جميع النساء في مصر، وتحدث توعية لهن بأن صوتها أمانة لها، والسيدات الرائدات الريفيات يحصلن على تدريب كامل، والحملة وصلت لحوالي 10 ملايين سيدة، بالإضافة إلى دور أخر يقوم به المجلس وهو غرفة العمليات والخط الساخن لتلقي الشكاوى، موضحة أن المجلس حتى الآن لم يتلق أي شكاوى.

ولفتت إلى أن الشكاوى التي ترد لهم مثل البعد عن المقار الانتخابية، والمجلس يوفر لهم وسائل انتقال لكي تذهب بهم إلى اللجان الانتخابية، والعودة مرة أخرى إلى منازلهن، مشيرة إلى أن هناك تغيير حقيقي في مسألة دعم الشباب، وهناك حراك حقيقي، والشباب لديه ثقة في نفسه، وجرأة مع وعي بأنه قادر على فعل شيء، وأن الدولة تدعمه وتسانده، معربة عن أملها في تصل نسبة المرأة في البرلمان إلى أكثر من 35%.