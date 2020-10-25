الاستخدام المفرط للهاتف يعرضك لتلف المفاصل

صحة

يؤثر الاستخدام المبالغ فيه للهواتف المحمولة على وظائف الجسم المختلفة، وهو ما دفع الخبراء للتخذير من الأضرار المحتملة للاستعمال المطول للهاتف المحمول على إصبع الخنصر.

وانتشر في الآونة الأخيرة مصطلح "خنصر الهاتف الذكي"، حيث يشتكي الكثيرون من أن إصبعهم الخنصر قد تعرض للانحناء بسبب هواتفهم المحمولة.

ويميل معظم الأشخاص إلى حمل هواتفهم الذكية مع وضع إبهامهم على الشاشة ووضع الجزء الخلفي أو السفلي من الجهاز على إصبع الخنصر، ويعتقد البعض أن الاستخدام المفرط للهواتف يمكن أن يؤثر على وظائفنا العضلية، وقد يؤدي إلى تلف مفاصلنا خاصة في منطقة الإبهام والمعصم، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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وقال أحد الخبراء إن الاستخدام المفرط للهاتف يمكن أن يؤثر على وظائفنا العضلية، ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمشكلة خنصر الهاتف الذكي.

أضرار استخدام الهواتف المحمولة على النساء

كانت أوضحت دارسة حديثة أن استخدام الهواتف الذكية يسبب إصابة النساء بألم العنق أكثر من الرجال، وذلك لأن الأجهزة الإلكترونية تجعل المرأة تحني رأسها إلى أسفل، في حين أن رأس الرجل ينحني بشكل أقل لأن عنقه أطول مما يجعل الضرر أقل.

وأوضحت الدراسة بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرجل يميل إلى ثني عنقه، بحيث يلتقي رأسه بعموده الفقري، في حين أن المرأة تنظر إلى أسفل نحو الصدر، وتلوح رأسها بشكل أكثر.

وللتعرف على كيفية تأثير الأجهزة الإلكترونية على العنق، استخدم الباحثون الأشعة السينية لـ 10 نساء و12 رجلاً أثناء استخدامهم لجهاز لوحي في خمس وظائف مختلفة، ولم يظهر الرجال والنساء أي اختلاف في حركات العنق، عند التحديق للأمام مباشرة في جهاز لوحي بين أيديهم.

ولكن أظهرت الأشعة فرقًا عندما جلس الناس في وضع مستقيم أو انحنوا للأمام عند 15 أو 30 درجة.

ونصح القائمون على الدراسة النساء بمحاولة تعديل هذه الوضعية، خلال استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية.