استايلست عن بنطلون محيي إسماعيل في مهرجان الجونة: مناسب لشخصيته

لايف ستايل

إطلالة غير تقليدية، لفت بها الفنان محيي إسماعيل، الأنظار، على السجادة الحمراء قبل عرض فيلم "The Furnace"، خلال فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

واختار إسماعيل، الظهور بقميص أسود، مزين برسومات لـ"زجاجات وكؤوس خمور" وبنطلون رياضي، مع قبعة فاتحة اللون ونظارة شمسية.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "دايما تفكيره ولبسه خارج الصندوق"، و"لبسه مش لايق مع الريد كاربت خالص"، و"الراجل ده برنس، وبيعمل اللي بيجي على دماغه وبس".

وعلقت الاستايلست مروة ماجد، على إطلالة محيي إسماعيل، وقالت لـ"هن"، إنها لا تتناسب مع السجادة الحمراء في مهرجان دولي: "بس هى مناسبة لشخصيته وفكره، هو مش بيحب يتقيد بقواعد وضوابط بعينها".

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محيي إسماعيل يغادر فيلم "أحمد مالك" بالجونة

وغادر الفنان محيي إسماعيل، عرض فيلم "the furnace"، من بطولة الفنان أحمد مالك، أثناء عرضه، والمشارك ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، وجلس "إسماعيل" خارج قاعة العرض، حيث تبادل الأحاديث مع عدد من محبيه.

وكان عدد كبير من الفنانين، حرص على حضور عرض الفيلم العالمي The Furnace، الذي يشارك فى بطولته الفنان المصري أحمد مالك.

وكان من بين الحضور آسر ياسين، أروى جودة، إسلام إبراهيم، ودنيا ماهر والمخرج أمير رمسيس، والاعلامية ريا أبي راشد.

عرض الفيلم العالمى The Furnace

يذكر أنه تقرر عرض الفيلم العالمي The Furnace، الذي يشارك فى بطولته الفنان المصري أحمد مالك، مساء اليوم السبت.

ويسرد الفيلم، قصة سقوط شاب أفغاني بأحد المناطق النائية بالصحراء مع رجل غامض يسعى لسرقة الذهب، كما يتناول حالة التهافت على الذهب بأستراليا، والتي كانت ظهرت في تسعينيات القرن الـ19، والفيلم من تأليف وإخراج المخرج الأسترالي Roderick MacKay.

ويجسد الفنان أحمد مالك، خلال أحداث الفيلم شخصية "حنيف" الشاب الأفغاني، وقد عرض الفيلم لأول مرة عالميا خلال مهرجان فينيسيا الدولي، ضمن مسابقة "آفاق".