بكمامة غريبة.. بوسي شلبي تثير الجدل في اليوم الثاني لمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي نشرت الإعلامية بوسي شلبي على حسابها الشخصي إنستجرام صورة جديدة من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة في دورته الرابعة. ظهرت بوسي ترتدي فستاناً قصيرا باللون الأسود أوف شولدر بدون أكمام ومنفوخ من عند الصدر وبه فتحة من عند الصدر. ونسقت بوسي مع إطلالتها سليبر باللون الذهبي وساعة يد وسلسة وخاتم، واعتمدت مكياج صاخب، وتركت شعرها منسدلا. وأثارت بوسي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اعتمدها كمامة على شكل شفاه.

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