أثارت الجدل.. "سينتيا" صاحبة أغرب إطلالة في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

أثارت مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية سينتيا خليفة الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب إطلالتها في مهرجان الجونة بدورته الرابعة.

ظهرت سينتيا وهي ترتدي بدلة باللون البيبي بلو تميل إلى التصاميم الرجالية.

لفتت سينتيا الأنظار إليها، بسبب تصميم البدلة كانت أوفر سايز بطريقة مبالغ فيها حيث انتهت رجل البنطلون عند أسفل الحذاء، ومن أعلى لم تعتمد سينتيا على إرتداء توب أو شميز أسفل جاكيت البدلة.

واعتمدت تسريحة شعر كيرلي بتصفيفه عشوائية غير مرتبة، مع نظارة كبيرة الحجم.