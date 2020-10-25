5 فنانات أثرن الجدل لغيابهن عن افتتاح مهرجان الجونة: إنتوا فين؟

لايف ستايل

دائما ما يستحوذن على اهتمام الجمهور لأناقتهن وحضورهن المميز في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، منذ انطلاقه في دورته الأولى منذ 4 سنوات، إلا أنهن فاجئن محبيهن ليلة أمس، بعدم تواجدهن على السجادة الحمراء وهو ما تسبب في انتشار التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب غيابهن.

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درة

دائما ما تلفت الفنانة التونسية درة الأنظار إليها بإطلالاتها المختلفة والأنيقة، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي من كل عام، وهو ما جعلها محط أنظار المتابعين هذا العام، للتعرف على ما سترتديه، لكنها غابت عن الأنظار بشكل مفاجئ.

دينا الشربيني

على الرغم من عدم مشاركتها، ليلة أمس، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، تصدرت الفنانة دينا الشريبني تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب اهتمام متابعيها بمعرفة سبب عدم حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة.

منى زكي

بصورة مفاجئة، غابت أيضًا الفنانة منى زكي عن حضور فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وهو ما أثار التساؤلات حول عدم حضورها.

نيللي كريم

على الرغم من حضور أبطال مسلسل بـ"100 وش" ومخرجته كاملة أبو ذكري، وتواجدهم على السجادة الحمراء، ليلة أمس، إلا أن بطلة العمل نيللي كريم اختفت عن الحضور أيضًا.

هند صبري

على غير المعتاد، اختفت عن الأنظار أيضًا، الفنانة التونسية هند صبري، إذ لم تتواجد بين الحاضرين بحفل افتتاح مهرجان الجونة.

وانتهى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي حرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات الفنان الراحل محمود رضا وفرقته الشهيرة والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

وعينت إدارة المهرجان فريق "سلامة" خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.