الامارات | تخريب جديد بجزيرة المتاحف في برلين

شكرا لقرائتكم خبر عن تخريب جديد بجزيرة المتاحف في برلين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت أعمال تخريب مجدداً بجزيرة المتاحف في العاصمة الألمانية برلين.

وأوضحت مؤسسة التراث الثقافي البروسي، أمس، أن وعاءً كبيراً من الغرانيت في حديقة المتعة، الواقعة قبالة المتحف القديم، تعرض للتلطيخ.

وأُعلن، يوم الأربعاء الماضي، أن مجهولين أتلفوا أكثر من 60 قطعة أثرية بثلاثة متاحف، في الثالث من أكتوبر الجاري. وبحسب البيانات، وقعت التلفيات في المتحف الجديد، ومتحف بيرجامون، والمعرض الوطني القديم.

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وقدرت إدارة متاحف ولاية برلين التخريب الذي تعرضت له آثار بجزيرة المتاحف في العاصمة الألمانية، بأنه الأكبر في تاريخ الجزيرة.

وقالت نائبة مدير إدارة المتاحف، كريستينا هاك، إن التخريب طال 63 قطعة أثرية، من بينها ثلاث أو أربع قطع معارة.

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