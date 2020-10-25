الامارات | أرنولد شوارزنيغر من المستشفى: أصبح لدي صمام أورطي جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيغر من المستشفى: أصبح لدي صمام أورطي جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم أفلام الحركة، أرنولد شوارزنيغر، أول من أمس، إن عملية جراحية أجريت له في القلب، لكنه يشعر بأنه في حالة «رائعة». وأضاف حاكم ولاية كاليفورنيا السابق على «تويتر»: «أصبح لدي صمام أورطي جديد يتماشى مع الصمام الرئوي الجديد من آخر عملية جراحية لي. أشعر بأنني في حالة رائعة، وأمشي بالفعل في شوارع كليفلاند».

ونشر شوارزنيغر (73 عاماً) صورة لنفسه وهو يشير بإبهامه لأعلى من سريره في المستشفى في كليفلاند كلينك، وشكر الطاقم الطبي.

وأجريت لشوارزنيغر، الذي ولد بعيب خلقي في القلب، عملية قلب مفتوح طارئة عام 2018 لاستبدال صمام رئوي. وأصبح شوارزنيغر أحد أشهر نجوم أفلام الحركة في العالم في الثمانينات بأفلام عدة.

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