الامارات | 75 مليون جنيه إسترليني منحة بريطانية لإنقاذ مؤسسات ثقافية

شكرا لقرائتكم خبر عن 75 مليون جنيه إسترليني منحة بريطانية لإنقاذ مؤسسات ثقافية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، عن منحة بـ75 مليون جنيه إسترليني (62 مليون يورو)، لإنقاذ 35 من المواقع أو المؤسسات الثقافية التي بات مستقبلها مهدداً جرّاء جائحة «كوفيد-19»، بينها مسرح «غلوب».

وستُقتطع هذه الاعتمادات من صندوق الحفاظ على الثقافة، الذي أطلقته الحكومة في مطلع يوليو الماضي، وتبلغ قيمته 1.57 مليار جنيه إسترليني، وستراوح المساعدات المخصصة لكل موقع ما بين مليون وثلاثة ملايين.

ومن بين المواقع أو المؤسسات الـ35، مسرح «أولد فيك» اللندني الذي أسس عام 1818، ومسرح «غلوب» الذي أسس عام 1997 على الضفة الجنوبية لنهر تايمز، ويعد نسخة مطابقة للمسرح الذي شهد مسيرة شكسبير، ويقع قرب الموقع الذي أقيم فيه المبنى الأصلي عام 1599.

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