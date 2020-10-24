كمامة بوسي شلبي تثير الجدل في مهرجان الجونة: "خضتينا"

لايف ستايل

انتقادات كثيرة، تعرضت لها الإعلامية بوسي شلبي، بسبب ارتدائها كمامة غير تقليدية، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الذي انطلق مساء أمس، في الغردقة.

وظهرت "بوسي" بكمامة مطبوع عليها صورة لنصف وجه إنسان، تتضمن شفاه وذقنا لبشرة خمرية، مع تسريحة شعر انسيابية، وأزياء تجمع بين الأبيض والأسود والذهبي، خلال ظهورها بصحبة الإعلامية إنجي علي، التي شاركت صورتهما سويًا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "بوسي مالها.. الكمامة غريبة"، و"ماسك الهالوين ده يا بوسي"، و"فعلا الكمامة خوفتني رغم إنك جميلة وأنا بحبك"، و"خضتينا بجد".

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افتتاح مهرجان الجونة

وانطلق أمس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والذي حرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصاته وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وأسهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.