مصممة أزياء عن ملابس إنجي علي وعلا رشدي: شوميز ديرس ومش بيحتاج بنطلون

لايف ستايل

انتقادات عدة وجهها الجمهور للفنانة علا رشدي والإعلامية إنجي علا، بسبب ظهورهما بقميص متوسط الطول بدون بنطلون، خلال استعدادهما للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الذي أنطلق مساء أمس، في الغردقة.

مصممة الأزياء هنا عثمان، علقت على إطلالتهما خلال حديثها لـ"هن"، قائلة: "هما لابسين حاجة اسمها شوميز ديرس، ومش بيحتاج بنطلون تحته"، موضحة أن "شوميز ديرس" عبارة عن فستان يصمم على هيئة قميص بأَزرَار.

تابعت "عثمان"، بأنه يوجد نوعان من الـ"شوميز ديرس"، حيث يتميز الأول بأنه طويل حتى القدمين وبفتحتين جانبيتين، أما النوع الثاني فيكون قصيرا "أعلى الركبتين"، و"به نص دايرة من الجانبين زي القميص العادي"، لافتة إلى أن تلك الموضة بدأت منذ 3 سنوات، ومستمرة حتى الآن، في التصميمات الكاجوال.

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انطلاق مهرجان الجونة

وانطلقت مساء أمس، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والتي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.