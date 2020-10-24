حقيقة الـ"خرزة زرقاء" في فستان ياسمين صبري بمهرجان الجونة

لايف ستايل

باتت الفنانة ياسمين صبري، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تألقها، مساء أمس الجمعة، خلال افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

ومع تداول اسم الفنانة، بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشاركون صورتها بالفستان الأزرق، ظهرت من خلاله وهي تضع خرزة زرقاء "عين" على حزام الخصر الرفيع، وعلى الفور انهالت التعليقات من قبيل: "عشان تمنع الحسد"، "حاطة خرزة زرقاء عشان الحسد"، "خايفة ولابسة عين".

وبالبحث عن أصل الصوررة، وُجد أنها "فوتوشوب" وأن الفنانة لم تضع تلك الخرزة من الأساس، واكتفت بحزام الخصر العادي.

ولفتت "ياسمين" الأنظار، بفستان أزرق تميز بأنه "أوف شولدرز" ولامع، كما أنه منقوش وبحزام رفيع، من توقيع "Jean Pierre Khoury"، مع تسريحة شعر انسيابية.

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كما اعتمدت الفنانة على "كوليه" من الألماسات مرصع بالأحجار الكريمة، ذات اللون الأزرق.

وحرصت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، على تكريم الفنان محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصاته وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وأسهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

وكلفت إدارة المهرجان فريق "سلامة" خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.