مايا مرسي: المرأة تصدرت المشهد في أول أيام انتخابات مجلس النواب

علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن غرف العمليات الخاصة بالمجلس موجودة في كل المحافظات التي تشهد انتخابات مجلس النواب، موضحةً أن المرأة متصدرة المشهد بشكل متوقع.

وأضافت "مرسي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر شاشة "dmc": "المرأة لن تتنازل عن حقها الدستوري، وبدأت المساهمة في العملية السياسية بقوة، وشاهدناها تشارك في الانتخابات بكل المحافظات".

وتابعت: "كانت أعلى مشاركة للمرأة في الانتخابات الرئاسية وقبلها التعديلات الدستورية، ولدينا 2000 سيدة مدربة على متابعة انتخابات البرلمان وقبلها مجلس الشيوخ، ووزارة الداخلية دفعت بضباط من السيدات وتواجدهن كان مميزًا، كما جرى تطبيق الإجراءات الاحترازية في معظم اللجان تحسبا لكورونا".

Advertisements

وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة: "وصلتنا بعض الشكاوى من كبار السن بسبب التكدس، كما تلقينا شكاوى بسبب نقل اللجان، وشكوى أخرى بمنع أنصار مرشح لأنصار مرشح آخر من الدخول، مؤكدة أن أي شكوى يجري التعامل معها على الأرض أو إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لكي تسير العملية الانتخابية بسهولة، مضيفة: "أحمد الله على أن كل القضاة متعاونون للغاية".

ومن جانبه تواصل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مع عدد من مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وأشاد بما لمسه من انضباط ودقة في تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية.

ووجه بضرورة التواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية، والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية، وتذليل كل العقبات التي تواجه الناخبين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يسم في تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفوري والحاسم مع كل المواقف الطارئة.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم، أمام أكثر من 33 مليون ناخب في 14 محافظة لاختيار مرشحيهم في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر يومين.

ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحًا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة، وهما الدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد، تضم 11 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، ومخصص لها 100 مقعد، والدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا، وتضم 3 محافظات هي الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ومخصص لها 42 مقعدًا.