أسماء ألوان غريبة لأزياء الفنانات في مهرجان الجونة: مينت جرين وأوكسيديه

لايف ستايل

أزياء متعددة التصميمات، لفتت بها الفنانات الأنظار على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، إلا أن بعضهن ارتدين ألوانا غير تقليدية، وسط تساؤلات الجمهور عن أسماء تلك الألوان.

وذكرت مصممة الأزياء هنا عثمان، خلال حديثها لـ"هن"، أسماء الألوان الغريبة التي أطلت بها الفنانات.

لون فستان سارة التونسي

ارتدت سارة، فستانا بتصميم المنفوش بقماش التل مع المكشوف من منطقة الصدر، من توقيع دار الأزياء emme، بلون "مينت جرين".

لون فستان آيتن عامر

تألقت الفنانة آيتن عامر، بفستان "وان شولدرز"، والذي تميز بأنه لامع وبدون نقوش أو كمام، والذي جرى تصميمه باللون "أوكسيديه".

لون فستان كندة علوش

أطلت الفنانة السورية كندة علوش، بفستان طويل وفضفاض ومزين بنقوش بسيطة في منطقة الصدر، باللون الأصفر المسطردة.

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لون فستان إنجي المقدم

اختارت الفنانة إنجي المقدم، الظهور بفستان متوسط الطول، والذي تميز بأنه لامع وبدون نقوش أو أكمام، ومزود بذيل، باللون "لامون جرين".

لون فستان ليلى علوي

لفتت الفنانة ليلى علوي، الأنظار، بفستان طويل مزين بخطوط ذهبية، وبطانة قصيرة لامعة، والذي تميز بأنه باللون "لامون جرين" أيضًا.

لون فستان بشرى

ظهرت الفنانة والمنتجة بشرى، بفستان طويل بدون أكمام، والذي تميز بأنه منقوش، وبحزام متوسط الحجم، واختارت الإطلالة باللون الـ"باستيل بستاج".

انطلاق فاعليات مهرجان الجونة

وانطلقت مساء أمس، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والتي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.