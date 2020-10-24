ياسمين صبري: الحياة حلوة بس نفهمها.. ومتابع: طبعا بعد العربية الجديدة

علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة ياسمين صبري، رسالة إلى جمهورها من مدينة الجونة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "صبري"، صورتين لها من إطلالتها بالأمس، بفستان أزرق اللون تميز بأنه "أوف شولدرز" ولامع، كما أنه منقوش وبحزام رفيع، مع تسريحة شعر انسيابية، معلقة: "الحياة حلوة بس نفهمها"، وذلك عقب وصفها عام 2020، بأغنية "الحياة حلوة" خلال حديثها مع قناة "أون إي" على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء أمس.

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "الحياة حلوة بس محتاج فلوس"، و"أكتر فستان حلو ومحترم وشيك"، و"الحياة لازم تبقى حلوة بعد العربية الجديدة"، في إشارة لشراء سيارة رولز رويسفي، في 19 أغسطس الماضي، إذ انتشرت صور السيارة بعد وصولها ميناء الإسكندرية، وحصلت على الموافقة من الإفراج الجمركي برسوم وصلت إلى 3.7 مليون جنيه، في 25 أغسطس الماضي.

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ياسمين صبري: 2020 سنة سعيدة في حياتي.. أوصفها بأغنية "الحياة حلوة"

وقالت ياسمين، عبر قناة "أون" أمس: "أنا بحب المرأة، بحب أناقش الحاجات اللي الست بتمر بيها في الأفلام والمسلسلات اللي بقدمها".

وأضافت أنها سعيدة بعام 2020: "لو هحطلها شعار هيبقى أغنية الحياة حلوة، كانت سنة حلوة وجميلة في حياتي".

افتتاح مهرجان الجونة

وانطلق أمس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والذي حرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصاته وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وأسهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.