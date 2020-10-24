بـ100 وش.. "نجلاء" تظهر مع "حمادة" في مهرجان الجونة للمرة الثانية

لايف ستايل

للمرة الثانية، ظهرت الفنانة دنيا ماهر الشهيرة بـ"نجلاء"، مع الفنان إسلام إبراهيم المعروف بـ"حمادة"، بعد دوريهما في مسلسل "بـ100 وش"، على السجادة الحمراء قبل عرض فيلم "The Furnace"، خلال فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهرت دنيا، بأزياء متوسطة الطول، تجمع بين الأحمر والأسود، مع مكياج بسيط، فيما ارتدى إبراهيم، سترة خضراء وقميص متعدد الألوان، مع حزام أخضر وبنطلون فاتح اللون.

ويأتي ذلك عقب ظهورهما سويًا على السجادة الحمراء أمس، خلال افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وأطلت الفنانة بفستان أحمر من الستان "وان شولدر" مع الشعر الأسود الليس المنسدل، ومكياج هادئ للغاية.

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أحمد مالك يتحدث عن "The Furnace"

وتحدث الفنان الشاب أحمد مالك، عن كواليس اختياره لتجسيد الدور الرئيسي في فيلم "The Furnace"، وذلك خلال حوار أجراه ببرنامج "scoop"، والذي تقدمه الإعلامية ريا أبي راشد.

وقال "مالك"، إن المشاركة في الفيلم تجربة مختلفة ومفيدة بالنسبة له، خصوصًا أن الفيلم دولي، ويجسد به شخصية تتضمن تفاصيل لغوية وثقافية مختلفة عبر "شاب أفغاني".

وعن اختياره لتجسيد الدور، أكد "مالك" أن مخرج الفيلم رودريك ماكاي، كان يبحث عن ممثل يجسد شخصية "حنيف"، ولم يكن الأمر بالشيء السهل، حتى توصل إلى فكرة أن يكتب في محرك البحث "جوجل" ممثل شرق أوسطي ليجد بالصدفة مقطع فيديو لأحمد مالك بمسلسل "لا تطفئ الشمس"، ومن ثم رشحه لأداء الشخصية.

انطلاق مهرجان الجونة السينمائي

وانطلقت مساء أمس، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والتي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وأعاد فريق مهرجان الجونة تصور الدورة الرابعة للمهرجان، للتغلب على التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد -19، حيث يوفر المهرجان كل معايير السلامة والأمان للحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات، لأجل ضمان تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.