انتقادات جديدة لإطلالة زينب غريب في الجونة: بنطلون شفاف وجاكيت بدون قميص

لايف ستايل

تعرضت الفنانة الشابة زينب غريب، للانتقادات مجددا، بسبب إطلالتها على السجادة الحمراء لفيلم "The Furnace"، الذي يعرض خلال فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهرت زينب، ببنطلون شفاف فاتح اللون، مع "جاكيت" أسود متوسط الطول، دون ارتداء قميص أو "توب" أسفله، مع الاعتماد على تسريحة شعر "كيرلي"، ومكياج بسيط.

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "اللبس فعلا مش حلو، وإطلالة غير موفقة"، و"إيه اللي انتي لابساه ده"، و"لبسك غريب يا زينب غريب"، و"اللوك عجبني ومختلف".

يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من تعرضها لانتقادات بسبب جلسة تصوير جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "زينب" خلال الصور، مرتدية فستان أحمر مكشوف الظهر، كما جسدت بعض الحركات الغريبة باستخدام السيف.

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وأبدى المتابعون، دهشتهم من الصور التي وصفوها بالجريئة والغريبة، إذ تضمنت التعليقات تساؤلات وتعبيرات استنكارية: "كنت بحترمك"، و"يا ترى بابا وماما شافوا الصور دي؟"، و"اعتقد أن بابا لو شاف الصور دي مش هيبقى مبسوط"، و"بجد في إيه؟"، و"أنتي بتتصوري عريانة كده قدام الناس؟".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة زينب غريب، كان مشاركتها في مسلسل "بـ100 وش"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الأخير، بطولة الفنان آسر ياسين، والفنانة نيللي كريم، وعدد من الفنانين بينهم مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، وعلا رشدي، من إخراج كاملة أبوذكري.

وكانت أولى أدوار الفنانة الشابة زينب، في مسلسل "سجن النسا"، الذي عرض في رمضان 2014، وبحسب تصريحات إعلامية لها، كان والدها يرفض فكرة التمثيل، وهو ما جعلها تتوقف لمدة 3 أعوام.

واشارت "زينب"، إلى أن دخولها في حالة نفسية سيئة كان السبب في عدول والدها عن قرار الابتعاد عن التمثيل، لذلك عادت مرة أخرى إلى الدراسة في معهد فنون المسرحية، بعدما كانت تدرس علم المصريات وتستعد لأن تصبح معيدة بالكلية بسبب تفوقها، فالتمثيل لم يكن ضمن أحلامها.