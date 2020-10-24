إطلالات الفنانات بمهرجان الجونة: منة شلبي الأشيك وياسمين صبري الأغلى

لايف ستايل

أثارت إطلالات الفنانات على السجادة الحمراء، منذ اللحظة الأولى لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، الجدل، فبعض الإطلالات حازت على إعجاب الكثيرين، وأخرى كانت مصدرا للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد "هن"، أسوأ وأفضل الإطلالات وأغلاها سعرًا، وفقًا للإعلامية والاستايلست نهى عبدالعزيز.

أفضل الإطلالات

ظهرت منة شلبي وإنجي المقدم، بفساتين بسيطة للغاية، فيما ظهرت ياسمين صبري، بفستان مرطز ولامع اتسم ببساطته أيضًا، وهو ما وصفته نهى عبدالعزيز، بالاختيار الموفق لهن: "كانوا الأشيك".

أسوأ الإطلالات

وصنفت الاستايلست نهى عبدالعزيز، إطلالات يسرا التي ظهرت بفستان فوشيا واسع، وليلى علوي بفستان أخضر فاتح ومطرز من الأعلى بلون "كافيه"، وشيرين رضا التي ظهرت بفستان أسود يكسو الريش ظهره بالكامل، وريم مصطفى بفستان أبيض لا يحمل أي تطريز، بالأسوأ: "مكانوش موفقين، وريم مصطفى، كانت أقل من العادي".

Advertisements

الإطلالات الأعلى سعرًا

رغم أن "نهى" صنفت فستان شيرين رضا بـ"غير موفق"، لكنها رأت أنه من بين الأعلى سعرًا نظرًا لما يحتويه من "ريش"، وكانت "شيرين" ظهرت بفستان أسود مطرز بالكامل من الجهة الأمامية، بينما يكسوه الريش من الجهة الخلفية.

أيضًا فستان ياسمين صبري، صنفته الاستايلت بأنه من بين الأعلى سعرًا، نظرًا لتطريزه بشكل كامل، وظهرت "ياسمين" بفستان أزرق مُطرز لامع، يتوسطه حزام بسيط.

وانتهى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي حرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات الفنان الراحل وفرقته الشهيرة والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وأسهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.