فين البطانة يا هيلدا؟.. مقدمة حفل الجونة تثير الجدل بسبب فستانها (صور)

لايف ستايل

لفتت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة، الأنظار، بإطلالتها الثانية، خلال تقديمها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، التي أنطلقت مساء أمس، في الغردقة.

وأطلت "خليفة" بفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني "إيلي صعب"، والذي تميز بأنه أسود طويل و"منقوش" وشفاف ومنقوش وبدون بطانة، على غرار فستان الفنانة رانيا يوسف، الذي ظهرت به حفل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الرابعة وآثار حالة واسعة من الجدل حينها.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "أجمل حاجة حصلت السنة دي إنك نورتي مصر"، و"أحلى واحدة من غير مجهود"، و"ملكة جمال"، و"فين البطانة يا هيلدا؟".

من هي هيلدا خليفة؟

ويرصد "هُن" في السطور التالية، عدة معلومات عن "هيلدا" مقدمة افتتاح مهرجان الجونة

ولدت 1973 في لبنان.

توفي والدها جورج خليفة وهي في الثانية من عُمرها.

هاجرت مع شقيقها ووالدتها لأستراليا عند اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية.

عادت إلى لبنان في عمرها الـ 18 مع عائلتها للإستقرار.

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تزوجت في 2001 من رجل الأعمال اللبناني مارك مدبر ورزقت منه بطفلين، وهم شون عام 2003 و إبنتها الصغرى سيينا 2006.

حصلت على بكالوريوس في التسويق والإعلان من جامعة سيدة اللويزة.

توجت ملكة جمال الجامعة في العام 1994.

عملت كأستاذة للغة الإنجليزية المتخصصة في إدارة الأعمال بجامعة الروح القدس في الكسليك.

عملت في صحف ومجلات لبنانية وعربية.

أصبحت وجها إعلانيا للكثير من الماركات.

دخلت عالم التلفزيون عن طريق المؤسسة اللبنانية للإرسال عام 1995.

شاركت طوني خليفة في برنامج الألعاب والمسابقات إنت وحظك.

عام 2003 وقع اختيار المنتجة رولا سعد عليها لتقديم برنامج ستار أكاديمي

في ديسمبر 2017 قامت بافتتاح متجر خاص بها للأزياء.