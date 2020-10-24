مفيش تجديد.. سارة التونسي في افتتاح الجونة بفستان مشابه لإطلالة العام الماضي

لايف ستايل

إطلالة فاتحة اللون، لفتت بها الفنانة سارة التونسي، الأنظار، خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الذي انطلق مساء أمس الجمعة، ما جعلها تتصدر اليوم، محرك البحث جوجل.

ارتدت سارة، فستانا باللون الأخضر الفاتح، بتصميم المنفوش بقماش التل مع المكشوف من منطقة الصدر، من توقيع دار الأزياء emme، والذي يتشابه مع فستانها في نسخة العام الماضي من نفس المهرجان، والذي تميز بأنه "منفوش" ومكشوف الظهر، بالرغم من أنه من توقيع مصمم آخر وهو سامح حرشاني.

من هي سارة التونسي؟

ممثلة تونسية ابنة الفنان محمد الغضاب، واسمها الحقيقي سهير.

درست سارة التونسي، علوم الإعلام والاتصال في تونس، وحصلت على منحة دراسية في إسبانيا، وهناك شاركت في أول دور لها في فيلم إسباني قصير باسم "أحبك".

حازت سارة التونسي، على لقب ملكة جمال تونس، وكان مشروعها في المسابقة هو "كيفية اكتساح اللهجة المصرية للعالم العربي"، كما فازت بلقب ملكة جمال العرب سنة 2017.

Advertisements

بدأت مشوارها الفني في مصر، من خلال مشاركتها في فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف، ثم شاركت في مسلسل "حكايتي" وجسدت دور والدة ياسمين صبري، الأمر الذي سخر منه الجمهور نظراً لعدم وجود فارق عمري بينهما.

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "بـ100 وش".

انطلاق فاعليات مهرجان الجونة

وانطلقت مساء أمس، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والتي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.