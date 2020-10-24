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رانيا يوسف بفستان ناعم في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

ارتدت الفنانة في إطلالتها الثانية في فعاليات مهرجان الجونة بدورته الرابعة فستاناً أسود قصير.

اختارت رانيا فستان ابتعد إلى حد ما عن الجرأة حيث ظهر خالي من القصات المكشوفة.

والفستان الأسود الكت يحتوي من أعلى على ياقة بيضاء ومن بتصميم الكلوش، وارتدت أسفله توب أسود.

أما عن الإكسسوارات ارتدت حقيبة سودا كروس صغيرة، وكوليه بسيط جدا وأنيق في نفس الوقت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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