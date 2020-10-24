رانيا يوسف بفستان ناعم في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:
ارتدت الفنانة رانيا يوسف في إطلالتها الثانية في فعاليات مهرجان الجونة بدورته الرابعة فستاناً أسود قصير.
اختارت رانيا فستان ابتعد إلى حد ما عن الجرأة حيث ظهر خالي من القصات المكشوفة.
والفستان الأسود الكت يحتوي من أعلى على ياقة بيضاء ومن بتصميم الكلوش، وارتدت أسفله توب أسود.
أما عن الإكسسوارات ارتدت حقيبة سودا كروس صغيرة، وكوليه بسيط جدا وأنيق في نفس الوقت.
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