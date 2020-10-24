ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في فعاليات مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد في ثاني أيام مهرجان الجونة في دورره الرابعة الذي أنطلقت فعاليات افتتاحه أمس الجمعة، بفستان أنيق.

ارتدت ريا فستاناً طويلا، باللون الأسود، شفاف ومرصع بالاستراسات السيلفر، وأسفله بطانة سوداء على شكل كب من أعلى، والفستان من الأسفل يحتوي على كورنيشة صغيرة.

ونسقت ريا مع الفستان سليبر سيلفر عالي تماشى مع الإستراسات الموجودة على الفستان.

كما اعتمدت على تسريحة شعر كلاسيكية تلائمت مع تصميم الفستان.

