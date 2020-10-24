باللون الماروني.. الكابلز محمد فراج وبسنت شوقي يخطفان الأنظار في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي تألقت الفنانة بسنت شوقي خلال فعليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة. ارتدت فستانا طويلا باللون البيج مصنوع من قماس المخمل كت بدون أكمام، ملئ بالورود باللون الماروني. Advertisements ونسقت مع إطلالتها سليبر باللون النحاسي وشنطة باللون النحاسي وساعة يد وانسيال، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا. وارتدى خطيبها الفنان محمد فراج بدلة باللون الماروني وحذاء باللون الهافان. وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء أمس الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.



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